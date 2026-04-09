Τα πάνω κάτω ήρθαν στην πρώτη περίοδο του αγώνα του Ολυμπιακού με την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια.

Περίδος γεμάτη σκαμπανεβάσματα ήταν η πρώτη στο ντέρμπι της 4άδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 37ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Οι Πειραιώτες λίγες ώρες έπειτα από τον θρίαμβο επί της Ρεάλ στο Φάληρο, ταξίδεψαν στη Βουλγαρία μπροστά στους συμπατριώτες του Σάσα Βεζένκοφ που βραβεύτηκε από τον υπουργό αθλητισμού της γειτονικής χώρας, για συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών και να εξασφαλίσουν πριν ακόμα από την τελευταία στροφή του μαραθαωνίου την πρώτη θέση.

Παρόλα αυτά οι «ερυθρόλευκοι» που κατανάλωσαν μεγάλα αποθέματα ενέργειας για να μετατρέψουν το ντέρμπι με τη Ρεάλ σε παράσταση για έναν ρόλο, μπήκαν κάπως ράθυμοι στο παρκέ της Sofia Arena. Και η ποιοτική σε κάθε της γραμμή Χάποελ, τιμώρησε τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε να κυνηγά διψήφια διαφορά από το πρώτο τρίλεπτο (14-2), όμως η συνέχεια άνηκε στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η είσοδος των Χολ, Γουορντ και Τζόζεφ, βοήθησε τον Ολυμπιακό να γίνει πιο physical με αποτέλσμα οι «ερυθρόλευκοι» να τρέξουν επιμέρους 15-0, παιρνόντας μπροστά στο σκορ.

Η πρώτη περίοδος μάλιστα έληξε με τους Πειραιώτες στο +4, λίγο πριν πατήσει ο Μουστάφα Φαλ στο παρκέ ξανά μετά από 307 μέρες και τον δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.