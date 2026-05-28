Είχε απουσίες; Ναι Ελλήνων (Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης). Γι’ άλλα όμως χτίστηκε ο Παναθηναϊκός και δεν τα φανέρωσε ούτε κόντρα στον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού της Stoiximan GBL.

Οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν το… λάδι στον Παναθηναϊκό που χάρις τον αρχηγό του ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του στο φινάλε, επιβλήθηκε με 114-102 του «Δικεφάλου» στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Μπριν Ταϊρί με καλάθι στα 15” για το τέλος της κανονικής διάρκειας, έδωσε μία έξτρα ευκαιρία στον ΠΑΟΚ για την έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός σοβαρεύτηκε όμως στην παράταση, δεν την πάτησε και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Παραλίγο οι φιλοξενούμενοι να υποχρεώσουν στην πρώτη ήττα σε Game 1 σειράς ημιτελικών για τον Παναθηναϊκό από το μακρινό 2002 όταν ο «αιώνιος» Ολυμπιακός τον… σκούπισε για να χάσει όμως το πρωτάθλημε με reverse sweep από την ΑΕΚ στους τελικούς.

Μπορεί κανείς για να βρει την τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού να μη χρειάζεται να επιστρέψει και τόσο πίσω (2023 στη Θεσσαλονίκη), στην Αθήνα όμως μοιάζει… αραχνιασμένο το γεγονός στο ημερολόγιο.

Ήταν 21/3/1998 όταν με καλάθι του αείμνηστου Κόνραντ ΜακΡέι, ο «Δικέφαλος» είχε αποδράσει με 66-65. Έχουν περάσει 28 ολόκληρα χρόνια από τότε για κάτι που έφτασε πολύ κοντά στο να συμβεί αλλά δεν ολοκληρώθηκε.