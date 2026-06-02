Ποια η πραγματικότητα αναφορικά με τον περιορισμό που έχει θέσει η διοργανώτρια αρχή για τους ξένους και ποια η αμφιταλάντευση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα;

Στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζώκα υπάρχει σαφώς μεγαλύτερο ερωτηματικό σε σχέση με το αντίστοιχο του Εργκίν Αταμάν, λίγες ώρες πριν αποφασίσουν για την 8άδα των ξένων με την οποία θα πορευτούν στον τελευταίο στόχο της χρονιάς, το πρωτάθλημα.

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης (2/6) εκπνέει το χρονικό διάστημα όπου θα έχουν τη δυνατότητα οι προπονητές των δύο αιωνίων να αποφασίσουν για το ποιους θα αφήσουν έξω από τη «μάχη» των Τελικών της μεγάλης κατηγορίας στην εγχώρια λίγκα.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν τη δυνατότητα για ΜΙΑ αλλαγή/παρέμβαση σε όσους είχαν επιλέξει μέχρι τώρα. Και οι οποίοι είναι οι: Φουρνιέ, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ, Μόρις, Νιλικίνα, Χολ, Πίτερς και Τζόουνς για τους Πειραιώτες.

Αναφορικά με τους πράσινους, στην 8άδα των ξένων βρίσκονται οι Ερνανγκόμεθ, Ναν, Γκραντ, Λεσόρ, Χέις-Ντέιβις, Σορτς, Γκριγκόνις και Οσμάν.

Το «τριφύλλι» το οποίο έκανε χρήση της δυνατότητας για αλλαγή που είχε πριν τα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ τοποθετώντας τον Οσμάν εκ νέου στο ρόστερ. Τον άνθρωπο που εν πολλοίς τους «γλίτωσε» από τρίτο ματς στην Αθήνα.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στους πρωταθλητές Ελλάδας αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν άλλαξε κάτι αλλά διατήρησε τους Μόρις και Νιλικίνα χωρίς να δηλώσει κάποιον εκ των ΜακΚίσικ και Τζόζεφ.

Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις: Τι κάνουν Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα αφότου κατακτήσουν την Ευρωλίγκα; Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα παίξουν μία ακόμα φορά για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, με την ιδιαίτερη συνθήκη της κατάκτησης της Ευρωλίγκας να μπαίνει στην εξίσωση.

Και εδώ έγκειται ο σημαντικός προβληματισμός για τον Έλληνα τεχνικό, πολλώ δε μάλλον μετά την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το ερωτηματικό γύρω από την συμμετοχή του στους τελικούς.

Ο σκόρερ του Ολυμπιακού με την γεμάτη και φανταστική σεζόν, κουβαλάει μία τενοντίτιδα λόγω επιβάρυνσης στο γόνατο και δεν είναι βέβαιο πότε θα μπορεί να υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Κάτι που θα αξιολογείται μέρα με τη μέρα.

Και ενώ εκείνος που συγκέντρωνε περισσότερες πιθανότητες για να μπει στην εξίσωση έμοιζε ο Κόρι Τζόζεφ, δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό να αλλάξει λόγω θέσης (2-3), προκρίνοντας την περίπτωση του Σακίλ ΜακΚίσικ. Που έχει τη δική του, ιδιαίτερη σχέση και με τον Παναθηναϊκό, όντας παράγοντας των περσινών Τελικών, με τον Μόρις να φαντάζει το φαβορί για να αντικατασταθεί.

Ο Έλληνας τεχνικός θα ήθελε ιδανικά τρεις πόιντ γκαρντ στη σειρά για να νιώθει πιο ασφαλής αλλά μοιάζει από δύσκολο έως αδύνατο να μπει κάποιος άλλος πλην των Μόρις και Νιλικίνα στην όποια κουβέντα για αντικατάσταση.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, τα κουκιά είναι πιο μετρημένα αφού μοιάζει μονόδρομος η αντικατάσταση του Φαρίντ με Γκριγκόνις. Ο πρώην άσος του Ντένβερ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και ο Τούρκος τεχνικός θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα τον δηλώσει στην 8άδα, αν και μοιάζει δύσκολο να τον έχει στην 6άδα, αντί του Λιθουανού γκαρντ/φόργουορντ που δεν έπαιξε και δευτερόλεπτο με τον ΠΑΟΚ.