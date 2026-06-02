Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα παίξουν μία ακόμα φορά για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, με την ιδιαίτερη συνθήκη της κατάκτησης της Ευρωλίγκας να μπαίνει στην εξίσωση.

Έστω και με μία κάποια περιπέτεια για τους «πράσινους», Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιβεβαίωσαν στο παρκέ και το φωτεινό πίνακα τον τίτλο του φαβορί που έφεραν στις σειρές των ημιτελικών με τους «δικεφάλους» και έκλεισαν για μία ακόμα φορά ραντεβού στους Τελικούς της μεγάλης κατηγορίας με διακύβευμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς και δεν θα έχει άδικο σε μία λίγκα τουλάχιστον δύο ταχυτήτων, μέχρι τώρα τουλάχιστον αφού υπάρχουν οι ενδείξεις ότι μπορεί αυτό να ανατραπεί στο εγγύς μέλλον με την άνοδο των Θεσσαλονικέων.

Μέχρι αποδείξεως του εναντίου βέβαια, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στέκονται ξανά στο σημείο έναρξης με τους Πειραιώτες στην pole position για αρκετούς λόγους.

Αφενός έχουν στα χέρια τους, το πολύτιμο κάποιες φορές αλλά όχι πάντα πλεονέκτημα της έδρας καθώς η ομάδα του Λιμανιού τερμάτισε πρώτη και αήττητη στην κανονική διάρκεια.

Αφετέρου προέρχεται από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου που… έλυσε τα χέρια των «ερυθρολεύκων», την ίδια ώρα που στον Παναθηναϊκό η πληγή που άνοιξε η Βαλένθια δείχνει ακόμα ανοιχτή και έντονη.

Σε μια συνθήκη γνώριμη λοιπόν (αιώνιοι στους τελικούς), έρχεται η κατάκτηση της Ευρωκούπας να φέρει νέα δεδομένα. Τι έγινε λοιπόν τις προηγούμενες φορές που συνέβη κάτι τέτοιο με τους «αιώνιους» και πόσο τους «άδειασε» ή τους απελευθέρωσε ακόμα περισσότερο για το πρωτάθλημα;

Ολυμπιακός

1997 – Ρώμη 🏆

Α1 (Ολυμπιακός 3-1 ΑΕΚ) 🏆

2012 – Πόλη 🏆

Α1 (Ολυμπιακός 3-2 Παναθηναϊκός) 🏆

2013 – Λονδίνο 🏆

– Α1 (Ολυμπιακός 0-3 Παναθηναϊκός) ❌

2026 – Αθήνα 🏆

– Α1 (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός) ❓

Παναθηναϊκός

1996 – Παρίσι 🏆

– Α1 (Ολυμπιακός 3-2 Παναθηναϊκός) ❌

2000 – Θεσσαλονίκη 🏆

– Α1 (Παναθηναϊκός 3-0 ΠΑΟΚ) 🏆

2002 – Μπολόνια 🏆

– Α1 (ΑΕΚ 3-2 Ολυμπιακός) ❌

2007 – Αθήνα 🏆

– Α1 (Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2) 🏆

2009 – Βερολίνο 🏆

– Α1 (Ολυμπιακός 1-3 Παναθηναϊκός) 🏆

2011 – Βαρκελώνη 🏆

– Α1 (Ολυμπιακός 1-3 Παναθηναϊκός) 🏆

2024 – Βερολίνο 🏆

– Α1 (Παναθηναϊκός 3-2 Ολυμπιακός) 🏆