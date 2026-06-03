Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL. Σε μία επιλογή που έχει και «εξήγηση», αφού ο Παναθηναϊκός θα έχει και μία σημαντική απουσία.

Πράξη Νο.1 στους τελικούς της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (03/06, 21:00) στο ΣΕΦ στο Game 1 της σειράς.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ γνωρίζαμε τους οκτώ ξένους από κάθε πλευρά. Ωστόσο, περίπου 180 λεπτά πριν την έναρξη του ματς μάθαμε και τις τελικές αποστολές.

Το mindset του Παναθηναϊκού ενόψει Τελικών μέσα από μία (σπάνια) απόφαση Την απομόνωση για να εμφανιστεί απόλυτα συγκεντρωμένος ενόψει του τελευταίου μεγάλου στόχου της σεζόν, επιλέγει ο Παναθηναϊκός μετά από απόφαση του οργανισμού.

Πολύ ενδιαφέρον έχουν οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν, καθώς οι Κένεθ Φαρίντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν θα μπορούν να βοηθήσουν.

Όλα δείχνουν ότι υπάρχει μία «εξήγηση» πίσω από τη συγκεκριμένη «κίνηση». Ο Κώστας Σλούκας ήταν αμφίβολος, καθώς είχε έναν τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Αν και έκανε «αγώνα δρόμου», ώστε να προλάβει, τελικά δεν τα κατάφερε και θα δηλώσει απουσία από τον πρώτο τελικό.

Γι’ αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει 12 διαθέσιμους παίκτες. Αυτός ήταν και ο λόγος που προτιμήθηκε να «μπει» στην 6άδα ο Τι Τζέι Σορτς, αφού ο Παναθηναϊκός θα είχε ελάχιστες επιλογές στον «άσο».

Για την ακρίβεια, πλην του Τζέριαν Γκραντ και του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, θα μπορούσαν να δώσουν βοήθειες οι Κέντρικ Ναν και Βασίλης Τολιόπουλος, χωρίς να είναι η «κύρια θέση» τους.

Η 6άδα ξένων του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.

Την ίδια ώρα, και ο Ολυμπιακός θα έχει 11άδα, αφού θα απουσιάσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην έχει στη διάθεσή του έναν πόιντ γκαρντ, αλλά και έναν «ψηλό».

Πιο συγκεκριμένα, οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα θα είναι εκτός αποστολής και θα περιμένουν την ευκαιρία τους από το Game 2 της σειράς.

Η 11άδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς.