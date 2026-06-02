Την απομόνωση για να εμφανιστεί απόλυτα συγκεντρωμένος ενόψει του τελευταίου μεγάλου στόχου της σεζόν, επιλέγει ο Παναθηναϊκός μετά από απόφαση του οργανισμού.

Η κατάληξη του ευρωπαϊκού ταξιδιού του Παναθηναϊκού και το φινάλε της Ευρωλίγκας 2025-26 με την κατάκτηση του τροπαίου από τον «αιώνιο αντίπαλο» στο σπίτι των πρασίνων, πόνεσα αρκετά τον οργανισμό του «τριφυλλιού» που κοιτάζει την επόμενη ημέρα.

Πριν από εκείνη όμως και τις όποιες εξελίξεις ή μη σε αγωνιστικό ρόστερ, τον πάγκο και διάρθρωση, ακολουθεί ο τελευταίος μεγάλος στόχος. Το πρωτάθλημα που θέλουν πολύ στον Παναθηναϊκό και θα τα δώσουν όλα για να προσδώσουν μία γλυκιά επίγευση σε μία σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα.

Η κατάκτηση του οποίου θα φέρει μία «ανάσα» στον οργανισμό, θα βάλει φρένο στις γκρίνιες και την μουρμούρα του κόσμου, θα γλυκάνει την κατάσταση και γενικότερα θα επιφέρει την απαραίτητη ηρεμία στον σχεδιασμό της επόμενης σελίδας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, δηλαδή το ακόμα πιο σημαντικό διακύβευμα όπως εξελίχθηκε η σεζόν, στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν απο κοινού την… απομόνωση.

Μετά την μετριοπαθή εικόνα στη σειρά των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ, στο «τριφύλλι» θέλουν να κρατήσουν σε εγρήγορση και απόλυτα αφοσιωμένους τους πρωταγωνιστές.

Εξού και η απόφαση να καταλύσει η αποστολή σε ξενοδοχείο αμέσως μετά την τελευταία κανονική προπόνηση πριν τον πρώτο Τελικό στο ΣΕΦ. Εκεί όπου θα παραμείνουν οι παίκτες καθόλη τη διάρκεια των Τελικών σε μια προσπάθεια του οργανισμού και του Εργκίν Αταμάν φυσικά να κρατήσει απόλυτα συγκεντρωμένους τους παίκτες του στον στόχο.

Μία πρακτική που δεν συνηθίζεται παρά μόνο για κάποιες ώρες πριν τα παιχνίδια (μετά το shoot around), όπως συνέβαινε και πέρυσι αλλά και γενικότερα πριν τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά.

Ο Παναθηναϊκός καταθέται όλα του τα χαρτιά και όπλα αναζητώντας τον εγωισμό των ταλαντούχων μονάδων του για να αντιστρέψει την εις βάρος του κατάσταση (ψυχολογικά αλλά και ως προς το μειονέκτημα της έδρας).