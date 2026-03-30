Ο Σάββας Καμπερίδης είναι ένας ΚΥΡΙΟΣ και δεν χρειάζεται το ενσταντανέ με τον Σάσα Βεζένκοφ για να το καταλάβει κανείς.

Δυστυχώς σε μια χώρα που εν έτει 2026 θρηνεί ακόμα παιδιά λόγω της οπαδικής βίας και το λουτρό αίματος δεν λέει να κωπάσει, ακόμα και τα αυτονόητα πρέπει να τονίζονται. Και να υπερθεματίζονται. Είναι καθήκον η ανάδειξή τους όσο ο κόσμος κλέινει τα μάτια. Οι πρωταγωνιστές όχι απλά δεν έχουν τίποτα απολύτως να χωρίσουν αλλά πολλές φορές τους συντροφεύουν και κοινές αναμνήσεις. Θύμισες απ’ όταν έπαιζαν μαζί συμπαίκτες ή μοιράζονται πλέον το παρκέ ως αντίπαλοι. Μόνο όμως για 40′.

Η αυλαία της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL πέρφτει στο Telekom Center Athens με το λιγότερο σημαντικό «ντέρμπι αιωνίων» της σεζόν. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντιμέτωποι, λίγο πριν το κρίσιμο photo finish του ευρωπαϊκού τους βίου.

Όπως συνηθίζει στα εκτός έδρας παιχνίδια, ο Σάσα Βεζένκοφ βγήκε από νωρίς για ζέσταμα και ξεμούδιασμα στο ΟΑΚΑ. Με τα ακουστικά του, ανεπηρέαστος, έβαλε 13 σερί τρίποντα. Και φεύγοντας από το γήπεδο περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα, συναντήθηκε πριν τη φυσούνα με τον Σάββα Καμπερίδη. Μέλος του προπονητικού σταφ των «πρασίνων», έναν ιδιαίτερα ικανό τεχνικό και εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος έχει επωμιστεί την ανάλυση του βίντεο μεταξύ άλλων και της προετοιμασίας των αγώνων. Εκεί όπου πέφτει το μεγαλύτερο βάρος των αρμοδιοτήτων του.

Ο Σάββας Καμπερίδης είναι Κύριος με το ‘Κ’ κεφαλαίο. Ο Έλληνας τεχνικός μεά από έναν θερμό εναγκαλισμό που είχε με τον Σάσα Βεζένκοφ με τον οποίο αντάλλαξαν και δύο λόγια – αμοιβαία η εκτίνηση του ενός για τον άλλο – χαιρέτησε έναν προς έναν τους βοηθούς προπονητές και γυμανστές του Ολυμπιακού, πριν πάρει θέσει στην ρακέτα που κάθονται οι «πράσινοι», συμβάλοντας στο (προ)ζέσταμα του Τι Τζέι Σορτς.