Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε… φωτιά πριν το πρώτο τζάμπολ του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ανεπηρέαστος με τα ακουστικά του και το… βιολί του εμφανίστηκε ο Σάσα Βεζένκοφ πριν το πρώτο τζάμπολ της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και το «ντέρμπι των αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Λίγα λεπτά αφότου οι «ερυθρόλευκοι» με το απόλυτο στο ελληνικό πρωτάθλημα έφτασαν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων – νυν Telekom Center Athens – για την λιγότερο σημαντική συνάντηση της χρονιάς με τον «αιώνιο» αντίπαλό τους, ο Βούλγαρος σταρ των Πειραιωτών πάτησε στο παρκέ μαζί με τον Όμηρο Νετζήπογλου. Όπως συνηθίζει στα εκτός έδρας ματς της ομάδας του Λιμανιού, για το απαραίτητο ξεμούδιασμα.

Μετά από τελειώματα κοντά στo καλάθι, ο Σάσα Βεζένκοφ έπαιξε… ρολόι πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, βλέποντας το καλάθι σαν «βαρέλι». Στο ζέσταμα βέβαια αφού άλλες είναι οι συνθήκες ενός αγώνα και διαφορετική ιστορία το τι συμβαίνει πριν από αυτό.

Οι φιλοξενούμενοι ήρθαν στο ΟΑΚΑ για να σφραγίσουν και τυπικά το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στην Ελλάδα κόντρα στον ελλιπή Παναθηναϊκό των 10 μόλις παικτών. Χτυπημένος από προβλήματα τραυματισμών, πριν το πολύ σημαντικό photo finish στη Euroleague,