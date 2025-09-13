Συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού παραχώρησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μιλώντας για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η παγκόσμια αναγνώριση που έχει λάβει το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Έχει φτάσει να γίνεται Παγκόσμιο το τουρνουά. Καταλαβαίνουμε έτσι το πόσο σημαντικός ήταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε όλο αυτό που έχουμε σήμερα. Είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι στην ομάδα και μπορώ να πάρω μέρος σε αυτό το τουρνουά», ανέφερε ο φόργουορντ των «πρασίνων».

Παράλληλα, μίλησε και για τη δική του προσαρμογή στην ομάδα: «Είναι πολύ ωραία μέχρι στιγμής, κάνουμε πολύ δυνατές προπονήσεις. Όλα τα παιδιά δουλεύουν στο 100%. Έχω γνωριστεί με τα παιδιά, κάποια τα ήξερα, κάποια όχι. Είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα, ανυπομονώ για τη συνέχεια».

Ο Ρογκαβόπουλος ρωτήθηκε και για το αν τον αγχώνει το γεγονός ότι θεωρείται εκ των κορυφαίων σουτέρ της Euroleague, λέγοντας πως: «Όχι καθόλου, ούτε με ενδιαφέρει αν θεωρούμε ή όχι από τους καλύτερους. Θέλω όταν μου έρχεται η μπάλα να είμαι αποτελεσματικός, να έχω αυτοπεποίθηση κάθε φορά που σουτάρω».

Τέλος, έστειλε και ένα μήνυμα προς τους οπαδούς: «Όλοι ανυπομονούμε το ίδιο, οι παίκτες και οι οπαδοί. Να έρθει η μέρα που θα ξεκινήσει η χρονιά. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να ξεκινήσουμε ιδανικά τη σεζόν».