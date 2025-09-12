Ο Παναθηναϊκός και τυπικά δεν θα δηλώσει «παρών» στο Stoiximan Super Cup του 2025. Ποια θα είναι η ποινή των «πρασίνων» και ποια ομάδα θα πάρει τη «θέση» τους;

Η είδηση υπήρχε ήδη στον… αέρα, αλλά πλέον ήρθε και το τυπικό σκέλος της υπόθεσης. Ο Παναθηναϊκός δεν θα δηλώσει «παρών» στο Stoiximan Super Cup 2025. Οι «πράσινοι», έχοντας το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, αλλά και τη Media Day της Euroleague, είδαν ένα πρόγραμμα-βουνό μπροστά τους.

Επομένως, πήραν την απόφαση να αποσυρθούν από τη διοργάνωση, μιας και ο χρόνος τούς πίεζε πάρα πολύ.

Ωστόσο, θα υπάρξουν και κάποιες ποινές για τον Παναθηναϊκό, αφού δεν θα ταξιδέψει στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα χρειαστεί να πληρώσει ένα πρόστιμο των 20.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ακόμα και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση της επόμενης σεζόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί.

Από εκεί και πέρα, με τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών δεν θα μπορούσε να… κυλήσει ομαλά του τουρνουά, καθώς θα έλειπε μία ομάδα.

Για αυτόν τον λόγο, η Καρδίτσα θα πάρει τη «θέση» του Παναθηναϊκού. Αυτό θα συμβεί, χάρις τη βαθμολογία της στην περασμένη σεζόν της Stoiximan GBL.

Να υπενθυμίσουμε, πως το Stoiximan Super Cup 2025 θα διεξαχθεί στη Ρόδο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Aναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας Βίκος Cola και για «παρθενική» φορά στην ιστορία της, η Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ θα διεκδικήσουν στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής χρονιάς για το επαγγελματικό μπάσκετ, ενώ παράλληλα υπόσχονται πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Το πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2025:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Βίκος Cola

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

Οι αγώνες του Stoiximan Super Cup 2025 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ».