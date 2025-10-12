Γιώργος Μπαρτζώκας Vs. Εργκίν Αταμάν. Ποιος έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το άτυπο μπρα ντε φερ των πάγκων, απ’ όταν ο Τούρκος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό;

Ούτως ή άλλως είχαν να θυμούνται «μάχες», πλέον όμως ο αριθμός αυτός έχει μεγαλώσει κατά πολύ απ’ όταν ο Εργκίν Αταμάν ανέλαβε τα ηνία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023.

Κόκκινοι Vs. πράσινοι μέρος πρώτο, το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα πρώιμο ραντεβού μέσα στη σεζόν που τίνει να γίνει συνήθεια. Ευχάριστοι για το «τριφύλλι», τέτοιες που θέλει να τις ξεχάσει μετατρέποντάς της σε ανάμνηση ο Ολυμπιακός.

Οι δύο «γίγαντες» του ελληνικού μπάσκετ συναντιούνται για πρώτη φορά στη σεζόν 2025-26, στο ματς-μισό πλεονέκτημα. «Μάχη» χρωμάτων, γοήτρου, ουσίας, διακυβεύματος. «Μάχη» και στους πάγκους με τον Μπραρτζώκα και τον Αταμάν που γνωρίζονται πλέον σαν δυο… σταγόνες νερού.

Έπειτα από τόσες συναντήσεις, μυστικά πλέον δεν χωρούν στην μεταξύ τους μπασκετική σχέση, με τα νέα πρόσωπα μονάχα υποψήφια για να… μπερδέψουν την (σημαδεμένη) τράπουλα.

Η έλευση του Τούρκου προπονητή πριν από δύο χρόνια, σηματοδότησε την αλλαγή σελίδας στον Παναθηναϊκό. Και ταυτόχρονα ισοσκέλισε έως έναν βαθμό την ανισορροπία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με τον «αιώνιο αντίπαλο» του στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός που μετρούσε σερί και ρεκόρ μετά από ένα μίνι-διάλειμμα, βρήκε απέναντί του τον πραγματικό του αντίπαλο. Δίχως αυτό να σημείνει ότι… ξέμεινε στο μέτρημα.

Απ’ όταν κάθισε για πρώτη φορά ο Εργκίν Αταμάν στον πάγκο των «πρασίνων», έχουν περάσει 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με τον coach Β να διατηρεί τα ηνία και την πρωτοκαθεδρία. Με αντίσταση μεν, παραμένει σε θέση ισχύος δε, μετρώντας περισσότερες νίκες.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-51 Super Cup

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-77 Ευρωλίγκα

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκος 66-54 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-80 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 58-69 Κύπελλο Ελλάδας

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65 Ευρωλίγκα

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-71 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 84-89 Stoiximan GBL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 92-86 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 83-76 Stoiximan GBL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 85-88 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 87-82 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-86 Super Cup

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-78 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94 Ευρωλίγκα

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-72 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 79-75 Κύπελλο Ελλάδας

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 76-74 Ευρωλίγκα

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκος: 97-93 Ευρωλίγκα

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 80-68 Stoiximan GBL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 91-83 Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-99 Stoiximan GBL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 85-71 Stoixman GBL