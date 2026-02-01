Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «ξέσπασε» στα social media, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άρη (01/02, 102-95 παρ.)!

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν στη Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να χαμογελάσουν απέναντι στον Άρη (01/02, 102-95) σε ένα ματς για… γερά νεύρα.

Κι αυτό, γιατί ο Εργκίν Αταμάν, αλλά και ο Ρισόν Χολμς, έγιναν έξαλλοι με τους διαιτητές και αποβλήθηκαν.

Το «τριφύλλι» αν και έμοιαζε πως θα ηττηθεί στην κανονική διάρκεια, με μία τρομερή «αντεπίθεση» έστειλε το ματς στην παράταση.

Ωστόσο, στο έξτρα 5λεπτο, δεν μπόρεσε να κάνει την ολική ανατροπή και «έχασε» κι άλλο έδαφος από την κορυφή. Μία ήττα, που πιθανότατα θα του «στέρησει» και το πλεονέκτημα έδρας.

Κι αυτό, γιατί θα πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό με 5+ πόντους, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» να χάσουν ακόμα μία φορά.

Μετά το ματς της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος, με την εμφάνιση της ομάδας του.

Γι’ αυτό και ήρθε το «ξέσπασμά» του στα social media! Με ένα story στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ μίλησε με… σκληρή γλώσσα.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ελπίζει πως «όταν επιστρέψουν στην Αθήνα, ελπίζει παίκτες και προπονητές να παραιτηθούν». Στη συνέχεια ανέβασε ακόμα ένα βίντεο, που τόνισε πως δεν ακούει καμία δικαιολογία, για το αν υπήρξαν διαιτητικά λάθη.

Αναλυτικά, τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Προπονητές, head coaches, βοηθοί, όλοι, έχετε ιδέα πού παίζεται; Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Όταν επιστρέψετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να επιστρέψετε στην Αθήνα όλοι θα παραιτηθείτε. Και όλοι οι παίκτες μαζί. Παίκτες, προπονητές, βοηθοί προπονητές είσαστε ξεφτιλισμένοι και θα έπρεπε με το που θα γυρίσετε στην Αθήνα να παραιτηθείτε όλοι σας μαζί. Ντροπή σας ρε, φτου.

Και δεν ακούω τίποτα ούτε για Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις, ούτε για τίποτα. Δε γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνετε από τον Άρη. Έλεος πια, αρχίστε να παίζετε μπάσκετ. Καταλάβετε πού είσαστε. Άιντε μπράβο».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: