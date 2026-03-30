Το βράδυ της Δευτέρας (19:00) μετά το πέμπτο ντέρμπι ανάμεσα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, θα έχει διευρυνθεί μονάχα ένα από τα δύο σερί 4 ματς που τρέχουν.

Η αυλαία της 23ης στροφής της Stoiximan GBL πέφτει το απόγευμα της Δευτέρας (19:00) στο «Telekom Center Athens» με ένα ακόμα ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Το πέμπτη για την ώρα με ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο αυτά να είναι περισσότερα απ’ ότι συνήθως σε μία αγωνιστική περίοδο, αν και εφόσον οι «αιώνιοι» παίξουν μαζί και στα ευρωπαϊκά playoffs.

Μακράν της δεύτρης πρόκεται για την πιο… αδιάφορη – ως προς το αποτέλεσμα – συνάντηση των δύο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ καθώς δεν διακυβεύεται απολύτως τίποτα βαθμολογικά.

Ο απόλυτος στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός, έχει βάλει τις βάσεις για να κόψει πρώτος το νήμα στην μεγάλη κατηγορία της ελληνικής λίγκας, γεγονός που θα συμβεί ανεξαρτήτως διαφοράς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στην επόμενη αγωνιστική ακόμα και σε ήττα.

Αν στην παραπάνω συνθήκη προσθέσει κανείς τα προβλήματα «τραυματισμών» που απασχολούν το «τριφύλλι» και την τελική ευθεία στην Ευρωλίγκα με την κατάταξη και το πλεονέκτημα της έδρας ακόμα σε… ανοιχτή υπόθεση (αγκαλιά με αυτό ο Ολυμπιακός, δύσκολο το εγχείρημα αλλά εφικτό για τον Παναθηναϊκό), τότε καταλαβαίνει κανείς πως το ενδιαφέρον μοιάζει πιο μετριοπαθές από κάθε άλλη φορά.

Παρά ταύτα πρόκεται για την «μητέρα των μαχών» στον ελληνικό αθλητισμό, μία σύγκρουση… κόσμων όπου το γόητρο για ψυχολογικούς λόγους παραμένει πολύ υψηλό. Συνεπώς καμία από τις δύο δεν προετοιμάστηκε με μπλαζέ διάθεση για την αναμέτρηση αυτή.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν μπροστά τους το 224ο ντέρμπι τπυς από καταβολής της Α΄Εθνικής (1963-64), με τους «ερυθρόλευκους να επιδιώκουν να κλείσουν κι άλλο την «ψαλίδα» διαχρονικά (120-103 νίκες).

Και να δώσουν συνέχεια σε ένα σερί που κρατάει από πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός που έφερε… τούμπα τη σειρά των Τελικών, «τρέχει» τέσσερα παιχνίδια αήττητος από τον αιώνιο αντίπαλό του, αφού πήρε και τον αγώνα του πρώτου γύρου με 90-86, παρότι το «τριφύλλι» είχε προηγηθεί και με 12 πόντους στο 16’32”.

Από την άλλη, οι επτά φορές πρωταθλητές Ελλάδας παραμένουν χωρίς ήττα απ’ όταν το… θηρίο Ματίας Λεσόρ, επέστρεψε στην δράση. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ελλιπή Μονακό το μεγαλύτερο (4-0) σερί νικών του για φέτος στην Ευρωλίγκα, με την επίδραση του σέντερ από τη Μαρτινίκα να φαίνεται αμέσως στο παιχνίδι των πρασίνων.

Συνεπώς ένα από τα δύο κουαρτέτα θα τερματιστεί με το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Δευτέρας.