Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Καρδίτσα-Ολυμπιακός (11/01). Όλα όσα έκανε στην πρώτη του εμφάνιση στα «ερυθρόλευκα».

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», στο Καρδίτσα-Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έδειξε μέσα στο γήπεδο ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έτοιμος να προσφέρει άμεσα.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τον Αμερικανό να έχει σημειώσει 14 πόντους και να έχει κατεβάσει 4 ριμπάουντ, σε μια αναμέτρηση όπου ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός επιθετικά, φτάνοντας τους 120 πόντους.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στην Καρδίτσα τον αποθέωσαν στο ντεμπούτο του, ενώ ο Τζόουνς άνοιξε τον λογαριασμό του με ένα θεαματικό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.

Η αμυντική του προσπάθεια δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος τον επιβράβευσε όταν στο δεύτερο δεκάλεπτο έκανε ένα κλέψιμο.

Αγωνίστηκε στη θέση του σέντερ μαζί με τον Χολ, τη στιγμή που ο Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί. Χρησιμοποιήθηκε σε όλο το δεύτερο και το τέταρτο δεκάλεπτο, προσφέροντας μάλιστα εντυπωσιακές φάσεις προς το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά τα στατιστικά του:

Πόντοι: 14

Χρόνος συμμετοχής: 20’00”

Δίποντα: 6/6

Βολές: 2/2

Ριμπάουντ: 4 (2 επιθετικά)

Κλεψίματα: 2

«Σαρωτικός» ο Ολυμπιακός στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL κρίθηκε ουσιαστικά σε ένα δεκάλεπτο άμυνας. Οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με το διπλό, επικρατώντας 120-80, παρουσιάζοντας εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Μόλις ο Ολυμπιακός αύξησε την πίεση στην άμυνα, η διαφορά στο σκορ ανέβηκε θεαματικά, με την ομάδα να σημειώνει 70 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτό το ματς έκανε το ντεμπούτο του ο Ταϊρίκ Τζόουνς με τα κόκκινα, ενώ ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 35 πόντους.