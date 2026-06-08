O Ολυμπιακός «προστάτεψε» την έδρα του, έκανε το 2-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό (08/06, 102-92), χάρη σε μία «εκτόξευση» στα νούμερά του!

«Ερυθρόλευκη» αντίδραση στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός «προστάτεψε» την έδρα του, κέρδισε με 102-92 (08/06) και τώρα έχει δύο ματς, ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες ήταν οι Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ που μαζί σκόραραν συνολικά 52 πόντους.

Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο, αν οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν μία μεγάλη «εκτόξευση» στα στατιστικά τους!

Πριν από 72 ώρες ο Ολυμπιακός έμεινε πάρα πολύ χαμηλά, καθώς στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό (05/06, 68-58) τα νούμερά του ήταν «φτωχά».

Ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε βαρομετρικό χαμηλό 903 ημερών Ο Παναθηναϊκός έφερε την σειρά των Τελικών στα ίσα αφού περιόρισε αισθητά τον βραχυκυκλωμένο Ολυμπιακό, γυρίζοντάς τον 2μιση χρόνια πίσω.

Συνολικά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σούταρε 51 σουτ εντός πεδιάς, με μονάχα τα 20 να βρίσκουν στόχο. Δηλαδή, είχαν ποσοστό ευστοχίας 39.22%.

Αυτό «μεταφράστηκε» σε 50% σε σουτ δύο πόντων (14/28), ενώ και 26.09% στο τρίποντο (6/23). Μέσα σε λίγες ώρες «άλλαξαν» πολλά πράγματα, αφού ο Ολυμπιακός εκτός από ότι σκόραρε παραπάνω πόντους, σούταραν με 55.93% εντός πεδιάς.

Πιο συγκεκριμένα είχαν 67.65% στο δίποντο (23/34) και 40% στο τρίποντο (10/25)! Αριθμοί σαφώς πολύ καλύτεροι από αυτούς της Παρασκευής (05/06).

Σημαντική βελτίωση υπήρχε και στην αναλογία ασίστ/λαθών. Στο ματς του Telekom Center Athens μοίρασε 16 ασίστ, έχοντας παράλληλα 14 λάθη.

Στο ΣΕΦ αυτός ο δείκτης αυξήθηκε σημαντικά, καθώς οι Πειραιώτες είχαν 23 ασίστ για 10 λάθη.

Με τον Ολυμπιακό να «φτιάχνει» κατά πολύ τα νούμερά του σε βασικές κατηγορίες και να καταφέρνει να παίρνει εκ νέου προβάδισμα στη σειρά.