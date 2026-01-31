Ο Κόρι Τζόσεφ διανύει τις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας «εξήγησε», γιατί είναι «σημαντικός» για τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το «απόλυτο» στη Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να κερδίσουν με 94-71 το Περιστέρι (31/01) στο ΣΕΦ και πλέον στρέφουν το… βλέμμα τους στη «διαβολοβδομάδα».

Πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες ήταν ο Άλεκ Πίτερς, με τον Αμερικανό φόργουορντ να σκοράρει 29 πόντους.

Ωστόσο, ο μπασκετμπολίστας που είχε όλα τα «μάτια» επάνω του ήταν ο Κόρι Τζόσεφ. Κι αυτό, γιατί πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Καναδός γκαρντ έμεινε στο παρκέ 22’40’’, έχοντας συνολικά οκτώ 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Χάρη σε αυτά τα «νούμερα», μπόρεσε να μαζέψει συνολικά 12 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μετά το τέλος του ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με πάρα πολύ θετικά λόγια για εκείνον. Συγκεκριμένα, εξήγησε τους λόγους, που είναι «σημαντικός» στο παιχνίδι των Πειραιωτών.

Τόνισε πως o 34χρονος γκαρντ παίζει πάρα πολύ απλά, γεγονός που βοηθάει την ομάδα του.

Από εκεί και πέρα ανέφερε πως ψάχνει συνέχεια τον ελεύθερο συμπαίκτη του, είναι αλτρουιστής, είναι πολύ καλός και στην άμυνα, ενώ παίζει και με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του.

Λόγοι που «ανάγκασαν» τον Ολυμπιακό να ψάξει την περίπτωσή του και τελικά να τον αποκτήσει.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για τη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού:

«Ήμασταν πολύ πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικά και το Περιστέρι ήταν δύσκολο να παίξει στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλους.Πιστοποίησε και την άνοδο του ελληνικούπρωταθλήματος, είναι μια καλή ομάδα και όλες οι ομάδες έχουν καλό πλάνο, παίζουν σκληρά, παίζουν με ταχύτητα, έχουν καλούς ξένους και οι Έλληνες αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο. Επομένως οι παίκτες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί αυτά τα ματς να λήγουν με τέτοιες διαφορές αλλά χρειάζεται να καταβάλλεις προσπάθεια που είναι πολύ σημαντικό».

Για την αυτοπεποίθηση της ομάδας:

«Eντάξει όταν κερδίζεις στα παιχνίδια έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πλάνο είναι φυσιολογικό, αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες του κόσμου αλλά αυτά ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα τωρα στη EuroLeague και κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Φεύγουμε αύριο για Ντουμπάι, παίζουμε μετά με τη Μπολόνια, είδατε κέρδισε τη Μονακό εκτός, είναι όλες καλές ομάδες και όλες κυνηγούν τα θετικά αποτελέσματα. Επομένως όσες αγωνιστικές έχουν μείνει και στην EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ κρίσιμα για εμάς».

Για τον Κόρι Τζόσεφ:

«Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ απλά, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τον τρόπο που παίζουμε. Ψάχνει να βρει τον ανοιχτό παίκτη και είναι ανιδιοτελής και δεν ειναι εγωιστής. Ταυτόχρονα είναι καλός αμυντικός στη μπάλα και παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του. Νομίζω λοιπόν πως όταν γυρίσει και ο Μόντε Μόρις, έχουμε και τον Φρανκ Νιλικίνα, σε αυτη τη θέση θα έχουμε πολλές λύσεις».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας: