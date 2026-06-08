Γνωστές έγιναν οι τιμωρίες του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για όσα έγιναν στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Νίκο Λεπενιώτη, Γιώργο Μπαρτζώκα και Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Γνωστές έγιναν όλες οι ποινές από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για όσα έλαβαν χώρα στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα, αλλά και πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Αντίστοιχη τιμωρία για την τιμωρία εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους ήρθε και για τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη, που θα πρέπει να πληρώσει και 20.000 ως πρόστιμο.

Σήμερα (08/06, 21.00) στο κατάμεστο ΣΕΦ, με σεβασμό στους κανόνες και με πάθος για την ομάδα μας, προστατεύουμε την έδρα μας και «σπρώχνουμε» τον Θρύλο στο 2-1!



Αναλυτικά οι οδηγίες για τους φιλάθλους για τον 3ο τελικό ⬇️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 8, 2026

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με αυστηρή επίπληξη, πρόστιμο 10.000 ευρώ, αλλά και υποχρέωση δημόσιας συγγνώμης, ενώ επιβλήθηκαν επιπλέον ποινές για δυσφήμιση του αθλήματος.

Σε επίπεδο συλλόγων ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πληρώσει 80.000 ως πρόστιμο για τις πράξεις των στελεχών του, ενώ ο Παναθηναϊκός 44.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του, αλλά και 4.000 ευρώ για υβριστικά συνθήματα και επεισόδια εκτός και το εντός του γηπέδου.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

«119/8-6-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR): α) χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων & β) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ, για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.), τα ανωτέρω παραπτώματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ)που διεξήχθη στις 05.06.2026.

118/8-6-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) δημόσια ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών του εκφράσεων και παροχή συγγνώμης στον φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο, γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στον Νικόλαο Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 05.06.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του προπονητή και β) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για τις ως άνω πράξεις του μέλους του Δ.Σ. της.

117/8-6-2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 05.06.2026: α) αυστηρή έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έναν (1) μήνα και γ) χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (44.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή».