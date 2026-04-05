Ακόμα μία νίκη στο «τσεπάκι» του Γιώργου Μπαρτζώκα που έφτασε τις 200 με τον Ολυμπιακό, έχοντας ταυτόχρονα ένα τρομερό ποσοστό επιτυχίας!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το «απόλυτο» στη Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες κέρδισε και τη Μύκονο (05/04, 109-83) στο ΣΕΦ και έκανε το 22/22.

Σε ένα ματς που αν και στην αρχή οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ορισμένα προβλήματα πάτησαν το… γκάζι και έφτασαν εύκολα στην επικράτηση.

Οι Όμηρος Νετζήπογλου και Φρανκ Νιλικίνα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, μιας και μαζί σκόραραν συνολικά 46 πόντους. Μάλιστα, ο Έλληνας γκαρντ ήταν πολύ «καυτός», αφού είχε μόνος του 27 πόντους, που είναι και το ρεκόρ του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα, ήταν ένα «ιδιαίτερο» ματς για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού έφτασε τις 200 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα στον πάγκο των Πειραιωτών.

Φυσικά, μιλάμε για τον προπονητή με τις περισσότερες «ερυθρόλευκες» επικρατήσεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Ωστόσο, υπάρχει κάτι ακόμα που το επίτευγμά του το κάνει ακόμα πιο «ξεχωριστό».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτάσει σε αυτό τον αριθμό νικών, ενώ έχει προπονήσει σε 220 διαφορετικούς αγώνες.

Δηλαδή, έχει ηττηθεί μονάχα 20 φορές, έχοντας ποσοστό επιτυχίας στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος 90.9%!

Ένα ποσοστό που μόνο σύνηθες δεν είναι. Πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για έναν προπονητή, που έχει και έναν τόσο μεγάλο αριθμό ματς σε πάγκο μίας ομάδας.