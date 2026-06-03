Το deal της χρονιάς είναι έτοιμο να υλοποιηθεί για τον Άρη, καθώς βρισκόμαστε μία… ανάσα πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας του με τον Βασίλη Σπανούλη!

Έτοιμη να «σκάσει» η μεγάλη «βόμβα»! Άρης και Βασίλης Σπανούλης, όλα δείχνουν, ότι θα ανοίξουν μία νέα «σελίδα» μαζί, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Εδώ και αρκετό καιρό οι Θεσσαλονικείς έκαναν ασφυκτικό πρέσινγκ στον Έλληνα τεχνικό, που έμενε χωρίς ομάδα, μετά το πέρασμά του από τη Μονακό.

Υπήρξαν πολλές συζητήσεις, με ορισμένους παράγοντες να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ο Σπανούλης ρυθμιστής της επόμενης μέρας του Άρη: Πότε κλείνει η υπόθεση; Τα πάντα στον Άρη για το (εγγύς) μέλλον του, κινούνται γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη και το ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Το αυξημένο budget που θα υπάρχει από την επερχόμενη σεζόν, η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά και του Νίκου Ζήση «ανάγκασαν» τον Βασίλη Σπανούλη να πει το τελικό «ναι»!

Τα πάντα μοιάζει να έχουν «δρομολογηθεί». Το μόνο που απομένει, ώστε να έχουμε τις οριστικές ανακοινώσεις είναι ορισμένες λεπτομέρειες του deal.

Για την ιστορία, αυτή θα είναι ακόμα μία νέα «πρόκληση», που θα έχει μπροστά του ο Βασίλης Σπανούλης στην προπονητική.

Η αρχή έγινε στο Περιστέρι. Ακολούθησε η Εθνική Ελλάδας και η Μονακό, ενώ όλα δείχνουν ότι το νέο κεφάλαιο θα «γράφει»: Άρης!

Σε μία υπόθεση που οι «κίτρινοι» τη δούλευαν πάρα πολύ καιρό και την «έκλεισαν» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Έτσι και αλλιώς, επιθυμία και των δύο πλευρών ήταν να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις άμεσα. Και τελικά αυτό έγινε! Με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι έτοιμος να γίνει μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και να «ανοίγει» ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα.