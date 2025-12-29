Ο Σέιμπεν Λι αποτελεί και επίσημα παρελθόν για τον Ολυμπιακό, αφήνοντας μία εκρεμμότητα για την οποία δεν θα βιαστούν στο Λιμάνι.

Οι μήνες πέρασαν, το status quo όμως του Σέιμπεν Λι στον Ολυμπιακό δεν άλλαξε. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα «θέλω» και «ζητώ» του Γιώργου Μπαρτζώκα, ούτε στις προσδοκίες του. Παρότι δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα, δεν κόλλησε και σε συνδιασμό με την πολυπληθή «ερυθρόλευκη» περιφερειακή γραμμή, αποφασίστηκε πως θα ήταν καλύτερο για όλες τις πλευρές να αποχωρήσει.

Η Εφές που ψάχνει τρόπο να γυρίσει τον διακόπτη και πρόσωπα από τα οποία να «κρατηθεί» και να στηριχτεί για να συμβεί αυτό, πόνταρε σε εκείνον και προλαβαίνοντας τις προθεσμίες τον ανακοίνωσε μέχρι το τέλος της σεζόν τουλάχιστον. Ευελπιστώντας πως θα πέσει πάνω στον προ Ολυμπιακού Σέιμπεν Λι που έκανε άνω κάτω τις αντίπαλες άμυνες και ο οποίος «έβγαλε μάτια» με την Μανίσα.

Το ενδιαφέρον των Τούρκων, υπαρκτό και ζωηρό εδώ και εβδομάδες όπως μετέφερε το Ole.gr, ήρθε να αποσυμφορήσει κάπως την κατάσταση στην «ερυθρόλευκη» περιφερειακή γραμμή, αφήνοντας βέβαια έναν αστερίσκο.

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Σέιμπεν Λι – τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι αφού έχει τη δυνατότητα της χρήσης οψιόν ανανέωσης μέχρι το 2027 πράγμα που φαντάζει πολύ δύσκολο όμως – σήμανε και τη δημιουργία ενός «κενού» στις θέσεις των ξένων για τη Stoiximan GBL.

Μπορεί να ψηφίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ πριν το πρώτο τζάμπολ η δυνατότητα αύξησης των ξένων (6+2), ωστόσο παρέμειναν οι χρονικοί περιορισμοί και οι… φραγμοί στο πότε αυτοί μπορούν να δηλωθούν. Πράγμα που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός ΔΕΝ μπορεί μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη (4/1) ακόμα και να αποκτήσει τελικώς τον Ταϊρίκ Τζόουνς ή οποιονδήποτε άλλον «ψηλό» ή γενικότερα παίκτη, ο οποίος δεν λογίζεται ως γηγενής, να τον δηλώσει αντί του Λι.

Τι περίμενε η Εφές για να ενεργοποιήσει την συμφωνία με Σέιμπεν Λι και Ολυμπιακό; Κάτοικος Τουρκίας γίνεται ξανά ο Σέιμπεν Λι, με την Εφές να ενεργοποιεί μία συμφωνία… εβδομάδων, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Οι Πειραιώτες έκαναν χρήση της δυνατήτας για μία αλλαγή που είχαν με τον Μόντε Μόρις, ο οποίος δηλώθηκε στη θέση του μεγάλου άτυχου Κίναν Έβανς. Ο Ολυμπιακός μέχρι την επάνοδο του εκ νέου τραυματία σοβαρά Έβανς, δεν είχε βιαστεί να καλύψει όλες τις θέσεις, περιμένοντάς τον. Κάτι που βρήκε μπροστά του κάποιες εβδομάδες αργότερα, έχοντας τη δυνατότητα να δηλώσει τον Μόντε Μόρις στο παιχνίδι με τον Κολοσσό για να βρει ρυθμό και μέσω του πρωταθλήματος.

Από το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (έναρξη β’ γύρου και μετά), οι Πειραιώτες θα έχουν και πάλι τη δυνατότητα για δύο αλλαγές μέχρι το τέλος της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των playoffs και πριν την έναρξη των τελικών. Όπου δεδομένα οι δύο «αιώνιοι» θα έχουν κρατήσει για τότε τουλάχιστον τη μία, εκτός απροόπτου και αν και εφόσον φυσικά φτάσουν μέχρι εκεί.

Υπενθυμίζεται πως υπάρχει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος όπως συνέβη και πέρυσι έτσι και φέτος παραμένει στα… πιτς αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής.

Φυσικά δεν έχει δηλωθεί και ο Μουστάφα Φαλ, η αποθεραπεία του οποίου πηγαίνει εξαιρετικά και δεν αποκλείεται να προλάβει το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Με την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη, για την frontline, να βρίσκεται στα… προσεχώς, στο Λιμάνι δεν πρόκειται να βιαστούν να καλύψουν την 8άδα οπότε εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και μέχρι/κι αν αποκτηθεί ο Ταϊρίκ Τζόουνς ή κάθε Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαζί με τους συνεργάτες του καλείται να επιλέξει έξι εκ των Νιλικίνα, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Μόρις, Πίτερς, Χολ και Γουόρντ για κάθε ματς.