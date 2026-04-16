Βαριές καταγγελίες από πλευράς του Αμαρουσίου κατά Βαγγέλη Λιόλιου, κάνοντας λόγο για πληθώρα γραπτών μηνυμάτων που τον «καίνε» και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον θεσμικό του ρόλο.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε το πρωί της Πέμπτης (16/4) η λιτή ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου περί παρουσίασης «αποκαλυπτικών στοιχείων που έχει επικαλεστεί σε όλη την διάρκεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν και αφορούν το ελληνικό μπάσκετ.»

Ανοιχτό μέτωπο στο ελληνικό μπάσκετ το οποίο άνοιξε το Μαρούσι διά στόματος του δικηγόρου κυρίου Δημητρακόπουλου. Το Μαρούσι που το «τόλμησε αλλά δεν ανακάλυψε την Γη» όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, κύριος Ταρνατόρος.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (16/4/2025), ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε γνωστό το περιεχόμενος της καταγγελίας που εστάλη το πρωί της ίδιας ημέρας στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον αναπληρωτή Υπουργό, τη Euroleague και τη FIBA.

Στοχοποίησε ουσιαστικά τον πρόεδρο της ΕΟΚ κύριο Λιόλιο μέσω της ύπαρξης πληθώρας μηνυμάτων – και κανένα άλλο φυσικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης – για καταφανή υποστήριξη της ομάδας του Προμηθέα Πατρών, κάτι που αναιρεί αυτομάτως τον θεσμικό του ρόλο.

Έκανε λόγο για πληθώρα μηνυμάτων με παραλήπτη τον κόουτς Παπαθεοδώρου όσο ήταν εκείνος στο τιμόνι του Αμαρουσίου για το διάστημα από το 2023 μέχρι το 2025. Μηνύματα τα οποία κάλεσε τον κ. Λιόλιο να τα δημοσιοποιήσει στην φίλαθλη κοινή γνώμη. Αν από την άλλη αντιπαρέλθει μέσω των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνουμε πως πρόκεται για έννομα νονικά μέσα.

Στο περιεχόμενο αυτών τόνισε πως ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του «αφεντικό του Προμηθέα Πατρών» (18.5.2024). Πιο συγκεκριμένα ανέφερε κατά λέξη ένα SMS που έλεγε… «Δυστυχώς σήμερα δεν κατάφερα να βρεθώ δίπλα στην ομάδα μας γιατί είχα υποχρεώσεις στην ΕΟΚ» (μήνυμα τον Σεπτέμρη του 2024).

Ο κύριος Δημητρακόπουλος, σημείωσε πως ο Βαγγέλης Λιόλιος πρέπει να παραιτηθεί ο ίδιος δίνοντας μάχη υπεράσπισης για αυτά τα μηνύματα ή να επέμβει η Επιτροπή Δεοντολογίας καθώς δεν γίνεται να υποστηρίζει κάποια άλλη ομάδα πέρα από την Εθνική ομάδα.

Μεταξύ άλλων έκανε λόγο και για ένα γραπτό μήνυμα στις 5/3/2025, γνωστοποιώντας τη σύνθεση των διαιτητών για συγκεκριμένο παιχνίδι, προς τον κόουτς του Προμηθέα Ηλία Παπαθεοδώρου ως «απόρρητο μήνυμα». Και είπε… «Ποιος μπορεί να πει μετά ότι δεν πρόκεται περί παρέμβασης κορυφαίου παράγοντα;»

Παράλληλα έκανε δημόσια έκκληση στους διοικητικούς ηγέτες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού μαζί με εκείνους των άλλων ομάδων, να ομονοήσουν. Και να μην δεχτούν να είναι πρόεδρος στον κορυφαίο θεσμό του μπάσκετ (ΕΟΚ) ένας άνθρωπος ο οποίος από τα μηνύματά του αποδεικνύεται ότι κύριο μέλημά του είναι το πως θα πάει αγωνιστικά η ομάδα του Προμηθέα.

Τόνισε πως… «Δεν είναι δουλειά του προέδρου της ΕΟΚ να διαπραγματεύεται μεταγραφές και αμοιβές παικτών ή να γνωστοποιεί τον ορισμό διαιτητών. Δεν είναι αυτός ο θεσμικός ρόλος της ΕΟΚ. Θύματα είναι όλες οι ομάδες. Μόνο το συμφέρον του αθλήματος και τίποτα άλλο.»