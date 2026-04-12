Άκρως νησιωτική η μεγάλη κατηγορία της νέας σεζόν αν και δεν είναι αποτελεί αριθμός ρεκόρ. Ποια ήταν η ομάδα ωστόσο που σκαρφάλωσε πρώτη στην Α1;

Άλλη μία πινέζα στον ελληνικό χάρτη της Basket League 2025-26, άλλο ένα… checkpoint μακριά από τις μεγαλουπόλεις και δη στην νησιωτική Ελλάδα.

Η Δόξα Λευκάδας ξεμπέρδεψε με την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης δίχως να την διεκδικήσει μέσα των playoffs, αφού είχε τον απαραίτητο αριθμό νικών (τρεις) σε απόσταση, για να επανέρθει στην Α1 μετά από την παρθενική της συμμετοχή την περίοδο 2016-17.

Με πειστικές εμφανίσεις και σταθερό πρόσωπο, οι Λευκαδίτες κέρδισαν την άνοδο και θα παίξουν για δεύτερη φορά στην Basket League. Μεγαλώνοντας με τον τρόπο αυτό τον αριθμό των ομάδων που προέρχονται από νησί και θα παίξουν στην πρώτη εθνική της πρώτης περιόδου.

Η Δόξα Λευκάδας ακολούθησε τον μόνιμο θαμώνα στην μεγάλη κατηγορία Κολοσσό της Ρόδου καθώς και την «σταχτοπούτα» στα σαλόνια Μύκονομπου εξασφάλισε την παραμονή της στην πρώτη της απόπειρα στην Α1.

Κάπως έτσι μετά από μία 6ετία, η νέα σύνθεση της Basket League 2025-26 με τις 14 ομάδες, θα έχει ξανά τρεις ομάδες. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν με τον Ήφαιστο Λήμνου, τον Κολοσσό και την Κύπη την περίοδο 2018-19 και 2019-20.

Για να βρει κανείς ωστόσο την πρώτη ομάδα απο Νησί, δύσκολο το εγχείρημα λόγω οικονομικών απαιτήσεων, πρέπει να γυρίσει κανείς στη σεζόν 1997-98. Όταν το Ηράκλειο, καμάρι της ομώνυμης πόλης, σκαρφάλωσε στα υψηλότερα στρώματα του ελληνικού μπάσκετ.

Κύριος υπεύθυνος αυτής της επιτυχίας υπήρξε ο Μανώλης Παπακαλιάτης, ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ και βασικός χρηματοδότης μέχρι να αποσυρθεί αφού δεν έβλεπε το αντίκρυσμα που περίμενε.

Υπό την προεδρία του πατέρα του Χριστόφου Παπακαλιάτη, γνωστού Έλληνα ηθοποιού και σκηνοθέτη, το Ηράκλειο παρέμεινε στην μεγάλη κατηγορία επί επτά συναπτά έτη μέχρι την αποχώρησή του και το… μαράζωμα του μπασκετικού τμήματος.

Γνωστός έμπορος αυτοκινήτων στην Κρήτη και άλλοτε πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ο Μανώλης Παπακαλιάτης συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη του μπάσκετ στο Ηράκλειο αλλά και την χώρα ολόκληρη.

Στη μεγάλη κατηγορία αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία και άλλη ομάδα της Κρήτης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ο ΑΓΟΡ. Η ομάδα του Ρεθύμνου που συνεχίζει να λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα, βλέποντας την επάνοδο στις μεγάλες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.