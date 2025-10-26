Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ανέλαβε να οδηγήσει τον Άρη στην επόμενη σελίδα και το Ole.gr «ξεψάχνισε» το σύντομο ελληνικό του παρελθόν.

Και το όνομα αυτού, Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Το «ρίσκο» με τον Μπόγκνταν Κάραϊσιτς δεν βγήκε στον Άρη που άλλαξε σελίδα διοικητικά, αγωνιστικά αλλά κυρίως ψυχολογικά το καλοκαίρι. Το «πείραμα» δεν λειτούργησε, το «πρέπει» ήταν… βραχνάς και ο χρόνος κυλούσε αντίστροφα.

Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, εκείνος που «πληρώνει το μάρμαρο» είναι ο προπονητής. Οι Θεσσαλονικείς των αρκετών απαιτήσεων μετά τις εξελίξεις του θέρους και την είσοδο του Σιάο, έπρεπε να αντιστρέψουν το κλίμα. Δεν κέρδισε η υπομονή. Έτσι στράφηκαν σε μία δοκιμασμένη αυτή τη φορά λύση και όχι σε κάποιον (ταλαντούχο πιθανότατα το μέλλον θα δείξει) τεχνικό που «μάθαινε» μαζί με τον Άρη.

Οι ψίθυροι των τελευταίων ωρών έγιναν επίσημη ανακοίνωση. Ο άνθρωπος που θα τους καθοδηγήσει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με οψιόν και για την επόμενη σεζόν, είναι ο Κροάτης Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Γνώριμος στο ευρύ κοινό της «σπυριάρας» ιδίως από την πορεία και το πολύ θελκτικό πρόσωπο της συμπαθέστατης Πολωνίας στις δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις της «γηραιάς ηπείρου», με αποκορύφωμα την παρουσία μέχρι τα ημιτελικά του θεσμού το 2022 και την κατάληψη της 4ης θέσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του «ήρωα» της FIBA Ματέουσζ Πονίτκα, του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι και του Τζόρνταν Λόιντ στο Ευρωμπάσκετ του 2025, το οποίο εξέπληξε θετικά την υφήλιο.

Στν πρόσφατη έκδοση μάλιστα της κορυφαίας διοργάνωσης Εθνικών ομάδων στην Ευρώπη, η Πολωνία έφτασε μέχρι τους ‘8’ όπου και είδε… τείχος κόντρα στην μετέπειτα φιναλίστ Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, δίχως να διαθέται κάποιον ΝΒΑερ στις τάξεις της μιας και ο σταρ της, Τζέρεμι Σοχάν ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε να συνεισφέρει.

Γεγονός που έκανε τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, σε συνδυασμό με την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του, να αισθανθεί πολύ μεγάλη περηφάνια όπως δήλωσε στη Ρίγα, πριν αποχαιρετήσει τη λετονική πρωτεύουσα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η μοίρα και οι συνθήκες, τον έφεραν στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Πατέρας του πολύ ελπιδοφόρου Ιγκόρ Μίλιτσιτς Τζούνιορ, ο οποίος στάθηκε άτυχος αυτό το καλοκαίρι και διεκδικεί μία θέση στο ρόστερ των 76ers.

Ο 49χρονος τεχνικός ο οποίος βρίσκεται στους πάγκους εδώ και μία δεκαετία, έχοντας εξαργυρώσει τα τελευταία χρόνια τη φήμη που έχει χτίσει μέσω της Πολωνίας, προπονητής της οποίας είναι από το 2021. Πώς; Αναλαβε πρώτος προπονητής σε Μπεσίκτας (2022-23) και Νάπολι (2023-24).

Στην Τουρκία μάλιστα είχε αποδεχθεί την πρόκληση ή αλλιώς «αποστολή αυτοκτονίας» για να σώσει τους «αετούς» από το κάκιστο ξεκίνημά τους (2-11) και τον φόβο του υποβιβασμού, όπως και συνέβη.

Έργο παρουσίασε και στην Ιταλία, φτάνοντας μάλιστα ως το απόλυτο αουτσάιντερ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας πριν από 1μιση περίπου χρόνου. Με το 13ο μπάτζετ στην Ιταλία και τακτικά «θαύματα» τα οποία εκτέλεσαν οι παίκτες του στο έπακρον, κέρδισε την Αρμάνι και έβγαλε τον κόσμο του ιταλικού Νότου έξω από τα σπίτια του ΚΑΙ για το μπάσκετ.

«Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η προσέγγισή μου αποτελεί συχνά ένα μιξ διάφορων προπονητικών στυλ. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα και επιθετικά, προσαρμόζομαι στους παίκτες που διαθέτει η ομάδα και όχι αναγκαστικά σε αυτό που πάντα θέλω», είχε πει σε μία πρόσφατη συνέντευξή του.

Το ελληνικό παρελθόν

Στο άκουσμα «ελληνικό μπάσκετ» πάντως, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είναι έστω και λίγο μυημένος. Ελάχιστα, πολλά χρόνια πίσω. Όταν ακόμα φορούσε αθλητική περιβολή στα 26 του χρόνια. Αφού ξεκίνησε την καριέρα του από την μεγάλη του Σπλιτ σχολή και αγωνίστηκε στην Πολωνία, ήρθε στα μέρη μας και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη για να συνεχίσει την καριέρα του. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσει γι’ αυτό.

Ο Τσακ Έβανς δεν είχε πείσει τον Γιώργο Μακράκη για τη θέση του πλέιμεικερ που ήταν και εκείνη που έκαιγε τους Κρητικούς ενόψει της σεζόν 2003-04. Γι’ αυτό και οι Ηρακλειώτες έφεραν τον Μίλιτσιτς για να τον δοκιμάσουν. Ήταν αρχές Σεπτέμβρη.

Περίπου 20 μέρες αργότερα και αφού ο Κροάτης γκαρντ είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, υποβλήθηκε σε αντιντόπινγκ κοντρόλ, πριν καν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Έναν μήνα μετά κι αφού είχε ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το πρώτο δείγμα των αποτελεσμάτων αυτής, χτύπησαν καμπανάκι. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε βρεθεί θετικός (δύο φορές χρήση) σε απαγορευμένη ουσία, όπως είχε συμβεί και με έναν ξένο του Ηλυσιακού, με τον αθλητικό δικαστή να του καταλογίζει την βαρύτερη των ποινών. Δύο χρόνια αποκλεισμό από το μπάσκετ, από την ημερομηνία της αιμοληψίας και χρηματικό πρόστιμο. Η ουσία που είχε βρεθεί άνηκε σε εκείνη των στεροειδών αναβολικών.

Δεν είχε προλάβει να συστηθεί στο ελληνικό κοινό καλά καλά, έχοντας αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια με μέσο όρο 9.3 πόντους, 2.6 ασίστ και δύο ριμπάουντ σε 34′ συμμετοχής.

Η ομάδα του Μανώλη Παπακαλιάτη δεν μπήκε στη διαδικασία να ζητήσει δεύτερο δείγμα αλλά στην ανίχνευση για άλλον «άσο».

Αρκετά χρόνια αργότερα και με τον ίδιο… κουστουμαρισμένο, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θυμήθηκε την Ελλάδα και το σύντομο αυτό πέρασμά του από τα μέρη μας με τους εκπροσώπους των ελληνικών Media στο Ευρωμπάσκετ 2022. Όταν το hype γύρω από το όνομά του, ήταν πολύ μεγάλο.

«Τα θυμάμαι όλα από την Ελλάδα. Όταν έπαιζα ακόμα, υπέγραψα στο Ηράκλειο. Δεν τελείωσε καλά όμως εκείνος ο κύκλος για εμένα, επειδή βρέθηκα θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Αυτό οφειλόταν σε έναν τραυματισμό που είχα τότε. Η Ολυμπιακή επιτροπή είχε μόλις θέσει νέους κανονισμούς και τέθηκα εκτός ομάδας. (σ.σ είχε συμπεριλάβει δηλαδή την εν λόγω ουσία).

Ήταν άτυχη η κατάσταση, αλλά έχω τα καλύτερα συναισθήματα και αναμνήσεις από την Ελλάδα. Θυμάμαι τον κύριο Παπακαλιάτη (σ.σ Πρόεδρος), αλλά και τον Μάριο (σ.σ Μπατή), που ήμασταν συμπαίκτες και τώρα είναι στο τεχνικό επιτελείο της Ελλάδας. Όλα αυτά έγιναν πολύ καιρό πριν, αλλά έχω μόνο καλές αναμνήσεις από την Ελλάδα», είχε πει.

Με πιο βαρύ σαφώς πλέον βιογραφικό και θετικά δείγματα γραφής, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς υπό τις οδηγίες του οποίου ο αρχηγός της Πολωνίας Ματέους Πονίτκα κάνει πράματα και θάματα αγωνιζόμενος για την πατρίδα του, ανέλαβε τον απαιτητικό έργο της αναστήλωσης του Άρη. Εν μέσω ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας και μεγάλων απαιτήσεων, με υλικό για να διεκδικήσει πράγματα. Γιούγκος από τα γεννοφάσκια του, μένει να φανεί αν θα ταιριάξουν τα χνώτα του με αυτά του άλλοτε «αυτοκράτορα» που έχει μπει σε άλλη σελίδα.