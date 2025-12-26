Οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το staff του Παναθηναϊκού διαγνώστηκαν με γρίπη Α, σε μία συνθήκη που «πονοκεφαλιάζει» τους «πράσινους».

Τελικά, ο εκτός έδρας του Παναθηναϊκού απέναντι στο Μαρούσι δεν θα διεξαχθεί το Σάββατο (27/12), όπως είχε προγραμματιστεί.

Οι «πράσινοι» πήραν… παράταση (και επίσημα) μέχρι την Τρίτη (30/12, 18:30), καθώς υπήρξε «συναγερμός» λόγω γρίπης Α. Οκτώ αθλητές, αλλά και τρία μέλη από το staff παραμένουν απομονωμένοι στο σπίτι τους και υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο στρατόπεδο του κλαμπ.

Σε μία εξέλιξη, που ήρθε μόλις μία εβδομάδα, πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (02/01/2026, 21:15) στη Euroleague!

Αναλυτικά, τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ για το Μαρούσι – Παναθηναϊκός:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

Ο «πονοκέφαλος» του Παναθηναϊκού

Προφανώς και ο Εργκίν Αταμάν έχει κάθε λόγο για να «πονοκεφαλιάζει». Από το… πουθενά είδε μία νέα «διαβολοβδομάδα» να έρχεται για την ομάδα του, ενώ πριν από λίγες ώρες είχε επιστρέψει από το Κάουνας!

Το ματς με το Μαρούσι (30/12, 18:30) δεν θα έχει την ίδια «ταχύτητα» με αυτά της Euroleague. Όμως, μιλάμε για έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο.

Ωστόσο, αυτό που «καίει» περισσότερο τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού είναι το σε ποια κατάσταση θα είναι οι παίκτες που ταλαιπωρούνται με γρίπη Α.

Συνήθως η πλήρης ανάρρωση κρατάει από 5-7 ημέρες για τα κύρια συμπτώματα, ενώ για να είναι στο 100% ένας οργανισμός χρειάζεται μεγαλύτερο «διάλειμμα». Φυσικά, αυτό αλλάζει από οργανισμό σε οργανισμό.

Επομένως, το «τριφύλλι» θα έχει μπροστά του ένα ματς για τη Stoiximan GBL την Τρίτη (30/12). Ενώ, θα πρέπει την Παρασκευή να υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens».

Κι όλα αυτά, ενώ τη -δεδομένη στιγμή- κανείς δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση θα είναι οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν.