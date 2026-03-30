Ο Ολυμπιακός πετούσε «φωτιές» απέναντι στον Παναθηναϊκό (30/03, 94-101), χωρίς να έχει τον πρώτο του σκόρερ, καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο!

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL «έκρυβε» και ένα μεγάλο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε τον Ολυμπιακό (30/03, 94-101), σε ένα ματς που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, πάντα μία «τιτανομαχία» ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά και το δικό της ενδιαφέρον.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί, αφού πετούσαν «φωτιές» στην επίθεσή τους, σκοράροντας 101 πόντους, ενώ είχαν 60 στο ημίχρονο.

Ποιος ήταν ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» αυτής της προσπάθειας;

Ντόντα Χολ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Άλεκ Πίτερες και Τόμας Γουόκαπ σκόραραν όλοι μαζί 47 πόντους. Όμως, κανείς τους δεν ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών! Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεκίνησε φανταστικά το ματς και έκανε… σμπαράλια την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Μέσα στα πρώτα 10 λεπτά μπόρεσε να σκοράρει τους 18 από τους 30 πόντους του Ολυμπιακού και ήταν το σημείο «αναφοράς» του στην επίθεση!

Όλα έδειχναν ότι μπορεί να «οδηγηθεί» σε ένα πολύ σπουδαίο βράδυ. Όμως, μία φάση έφερε τα πάνω-κάτω και την αποβολή του.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε μία έντονη αψιμαχία με τον Κέντρικ Ναν, με τους διαιτητές να αποφασίζουν να αποβάλλουν και τους δύο παίκτες.

Επομένως, ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τι σημαίνει αυτό;

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε σε ένα ολόκληρο ημίχρονο χωρίς τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, σκόραρε 51 πόντους και «έτρεχε» με 101 συνολικά!

Ακόμα και αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παρέμεινε ο πρώτος του σκόρερ, ακόμα και αν στο φινάλε της αναμέτρησης είχε ρόλο «θεατή»!