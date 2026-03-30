Ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία και αποφάσισε να μην κάνει on-air δηλώσεις, μετά το ντέρμπι «αιωνίων».

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL «έκλεισε» με τη «μονομαχία» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (30/03, 94-101).

Σε ένα ματς, όπου δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά πάντα ένα ντέρμπι «αιωνίων» έχει το δικό του ενδιαφέρον.

Τελικά, η αναμέτρηση βάφτηκε «ερυθρόλευκη», με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει εξαιρετικά πράγματα στην επίθεση και να σκοράρει 101 πόντους!

Ωστόσο, υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα από πλευράς των «πρασίνων». Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήθελε να παραχωρήσει δηλώσεις στην ΕΡΤ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης και αποχώρησε για το γραφείο των προπονητών εκνευρισμένος.

Όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ φώναζε πως τα όσα έγιναν ήταν θεατρικά, καθώς η αναμέτρηση δεν θύμιζε αγώνα, αλλά ένα θέατρο. Με τον Τούρκο τεχνικό να έχει πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία του ματς.

Αναλυτικά, τι ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο:

«Αυτό ήταν ένα θέατρο, όχι ένας αγώνας μπάσκετ. Όσα έγιναν ήταν θεατρικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε τίποτα για μπάσκετ».