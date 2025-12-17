Η εποχή Τέλη Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με πολλαπλά και ηχηρά μηνύματα. Δίχως πολλές «τυμπανοκρουσίες» αλλά ενέργειες. Ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου του Βορρά» πλέον, πήρε το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας και έσπευσε να δώσει λόγους στον κόσμο για να τον συμπαθήσει. Για να τον γεμίσει όνειρα και φιλοδοξίες.

Ο ενθουσιασμός του καλοκαιριού με τον συμπολίτη Άρη, έδωσε τη θέση του σε ανάλογο συναίσθημα αλλά για τους «ασπρόμαυρους» της πόλης αυτή τη φορά που έχουν κάθε λόγο να ζουν στον δικό τους κόσμο τις τελευταίες ημέρες.

Ένας ισχυρός αέρας σε ένα ήδη δουλεμένο σύνολο πνέει αυτό το διάστημα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που ατενίζει το μέλλον με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Κι όπως ήταν λογικό και επόμενο αυτή η νέα σελίδα, είχε άμεσο αντίκτυπο και στο ρόστερ της ομάδας. Όχι σαρωτικές βέβαια αλλαγές που πλήττουν το αγωνιστικό τμήμα και δεν θα ταίριαζαν ούτως ή άλλως στο κράμα που έχει δημιουργήσει ο Γιούρι Ζντοβς με αρκετά χαμηλότερο μπάτζετ. Μικρότερο και από τα χρήματα που δαπανήθηκαν μονάχα για να πειστεί ο Πάτρικ Μπέβερλι να φορέσει τα «ασπρόμαυρα» μέχρι το τέλος της σεζόν (600 χιλιάδες ευρώ).

Ο άσος από το Σικάγο, καλύτερος αμυντικός για το NBA το 2017, έγινε ξανά κάτοικος Ελλάδας μετά το πέρασμά του στον Ολυμπιακό στην «ανατολή» της καριέρας του, φέρνοντας μαζί του και έναν «φουσκωμένο» τραπεζικό λογαριασμό.

Από συμβόλαια και μόνο, ο ιδιαίτερα δραστήριος και σε άλλες δράσεις Πάτρικ Μπέβερλι (βλέπε πόντκαστ), έχει βγάλει από τον «θαυμαστό κόσμο» πάνω από 80 εκατ. δολάρια στα 12 χρόνια παρουσίας του εκεί. Χρήματα που έχει κερδίσει από 9 διαφορετικές ομάδες, με περισσότερα (τον χρόνο) εκείνα που έβγαλε από την Μινεσότα το 2021. Κάτι περισσότερο από 14 εκατ. $.

Συνολικά βέβαια εκείνοι που τον πλήρωσαν περισσότερο ήταν οι Κλίπερς. Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήρθε στον ΠΑΟΚ όντας ο τρίτος στη λίστα με τις μεγαλύτερες οικονομικά απολαβές – από συμβόλαια – στο ΝΒΑ. Εκείνος που σέρνει τον χορό, αφού δεν ήρθε ο Βαλαντσιούνας, είναι φυσικά ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, στα 12 χρόνια που έμεινε εκεί.

Ολίγον τι παραπάνω εκατομμυριούχος σε σχέση με τον Πάτρικ Μπέβερλι, είναι ο Πι Τζέι Τάκερ ο οποίος πριν εδραιωθεί στην αμερικανική λίγκα, έπαιξε για τον Άρη. Θέση Νο3 με 82,027,846 σύμφωνα με το Sportrac ο Πάτρικ Μπέβερλι, με την πεντάδα να συμπληρώνουν αρκετά πιο πίσω οι Ράσο Νεστέροβιτς και Τζος Τσίλντρες.

Από τα μέρη μας έχουν περάσει «αστέρες» με σαφώς μεγαλύτερο όνομα και καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπως οι Γουίλκινς, Τζόνσον, Τάρλπλεϊ, ΜακΝτάνιελ, Μπλάκμαν, Σκοτ Σκάιλς, Μπάιρον Σκοτ, Σκοτ Μαλόουν, Ρολάντο Μπλάκμαν και άλλοι πολλοί, πλην όμως η κατάσταση και ο πληθωρισμός έχουν ξεφύγει τα τελευταία χρόνια.