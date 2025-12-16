Από όποια πλευρά του νήματος κι αν πιάσει κανείς τη σύνδεση του Πάτρικ Μπέβερλι με την Ελλάδα, θα βρει μία κοινή συνισταμένη. Ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο σε εκείνον, το οποίο ήταν εκεί και τις δύο φορές που ο Αμερικανός γκαρντ πάτησε το πόδι του στα μέρη μας για να παίξει μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο.

Κάπως σαν να λέμε «όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν», χρησιμοποιώντας τον πασπαρτού-στίχο του σπουδαίου αυτού άσματος που είχε ερμηνεύσει ο Νίκος Παπάζολγου. Καθ’ υπερβολίν φυσικά, ως είθισται στον χώρο που «ψοφάει» για συγκρίσεις και ιστορίες.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι είχε προσγειωθεί τέλη Αυγούστου του 2009 στην Ελλάδα ως επιλογή στο NBA draft που όμως αποφάσισε να πείσει τον «θαυμαστό κόσμο» πως αξίζει να βρίσκεται εκεί μέσω Ευρώπης. Αρκετά πιο άγνωστος σε σχέση με την πλούσια καριέρα – και τις οικονομίες που έχει κάνει από αυτήν – που σέρνει μαζί του ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ 16 χρόνια και βάλε αργότερα.

Με τον τίτλο του καλύτερου αμυντικού του ΝΒΑ (2017) να τον συντροφεύει και πάνω από 700 παιχνίδια στην πλάτη του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Την καθιέρωση σε αυτήν, κυρίως λόγω της αμυντικής του φύσης και της σκληράδας.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποτέλεσε μία κίνηση εντυπωσιασμού σίγουρα της πλευράς Τέλη Μυστακίδη που μπήκε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ κάνοντας δικό του το πλειψηφικό πακέτο του «δικεφάλου», όπώς συχνά γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις για να «ζεσταθεί» ο κόσμος. Αλλά και μία ένδειξη για τα επόμενα.

Το χαρτάκι πίσω από το κινητό του νέου μεγαλομετόχου του συλλόγου έγραφε Πάτρικ Μπέβερλι και λίγες μέρες αργότερα, το «μπαμ» ακούστηκε σε όλη την υφήλιο. Μία ομάδα που αγωνίζεται στην τέταρτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, έπεισε κοτζάμ Πάτρικ Μπέβερλι να παίξει ξανά στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της σεζόν τουλάχιστον. Ως προς την ουσία της υπόθεσης, καλό θα ήταν να «μιλήσουν» τα πεπραγμένα στο γήπεδο.

Δεκαέξι χρόνια μετά την πρότερη εμπειρία του πρώην ΝΒΑερ στα μέρη μας, ήρθε η ώρα και για μία ακόμα. Ο Ολυμπιακός του Παναγιώτη Γιαννάκη που χρησιμοποιούσε τον αμούστακο τότε Μπέβερλι μονάχα στην Ευρώπη – είχε δει κάτι στον 21χρονο τότε από το Σικάγο που είχε συστηθεί στην Ευρώπη μέσω της Ντίπρο την προηγούμενη σεζόν.

Και οι δύο θητείες του Αμερικανού στην Ελλάδα, έχουν μία κοινή συνισταμένη. Ένα πρόσωπο που βρισκόταν στην άφιξη του Πάτρικ Μπέβερλι τόσο το 2009 όσο και 16 χρόνια μετά. Ο λόγος για τον Νίκο Μπουντούρη. Το πριν και το μετά, μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας στις παρακάτω φωτογραφίες.

Ο ρέκορντμαν συμμετοχών στην σύγχρονη ιστορία της Α1 (1986-87 και έπειτα) ανέλαβε General Manager του «δικεφάλου» στη νέα σελίδα αυτού, αποτελεί μία απο τις εμβληματικότερες φιγούρης στα «βιβλία» του μπασκετικού ΠΑΟΚ και ήταν εκεί για να καλοσωρίσει τον Πάτρικ Μπέβερλι. Όπως είχε συμβεί και το 2009 στον Ολυμπιακό.

Flashback από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν ο Νίκος Μπουντούρης περίμενε ως Team Manager τον Πάτρικ Μπέβερλι να προσγειωθεί στην Ελλάδα για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων» μαζί με τον Χρήστο Μπαφέ, υπεύθυνο Τύπου τότε του Ολυμπιακού.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έπαιξε 19 αγώνες στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2009-10, μετρώντας 2,7 πόντους και 1,9 ριμπάουντ σε 9:17 συμμετοχής, ζώντας την εμπειρία ενός Final Four (Παρίσι) ενώ αναδείχθηκε και Κυπελλούχος Ελλάδας με τους Πειραιώτες.

Οι δυο τους μάλιστα όταν το νέο, σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ βγήκε από την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη και αναγνώρισε τον Νίκο Μπουντούρη, είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Μπέβερλι να του λέει «δείχνεις ίδιος».