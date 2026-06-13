Πόλος έλξης για τον κόσμο του Ολυμπιακού έγινε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της ομάδας από το ξενοδοχείο.

Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζώκας έχουν χτίσει μία σχέση πλέον στη δεύτερή του θητεία στον πάγκο της ομάδας τρομερά ισχυρή. Ένα δέσιμο ξεχωριστό που φυσικά και «γιγαντώνεται» με τις επιτυχίες της ομάδας.

Ο Έλληνας κόουτς δεν έκρυψε ποτέ τα αισθήματά του για τον σύλλογο του Πειραιά, γεγονός που τον έκανε να λογαριάσει με συναισθηματικά κριτήρια το 2020. Όταν πήρε την μεγάλη απόφαση να απαρνηθεί το εξωτερικό και να επιστρέψει.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του μπασκετικού Ολυμπιακού με τον κόσμο της ομάδας να του δείχνει για μία ακόμα φορά την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπό του.

Η Θύρα 7 κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να συρρεύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών που είχε καταλύσει ο Ολυμπιακός μερικές ώρες πριν τον 5ο τελικό, τονώνοντας ψυχολογικά τους πρωταγωνιστές.

Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε φυσικά και ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τους περίπου 300-400 που βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο, με τον ίδιο να χαμογελάει, την ώρα που… πνιγόταν στις αγκαλιές του «ερυθρόλευκου» λαού.