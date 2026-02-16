Κολοσσιαία εμφάνιση και ανάλογο αποτέλεσμα από τον Κολοσσό της Ρόδου στο ΟΑΚΑ που πέτυχε επίτευγμα το οποίο δεν έχει να επιδείξει ούτε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ήταν Κολοσσός όνομα και πράγμα στο «Telekom Center Athens» το μεσημέρι της Κυριακής (15/2), φεύγοντας για το Ηράκλειο της Κρήτης με την μεγαλύτερη σε δυσκολία νίκη της ιστορίας του.

Η αξία του ηττημένου δίνει ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στον νικητή και οι Ροδίτες πριν τη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων για το Κύπελλο Ελλάδας, έστρεψαν τα βλέμματα πάνω τους.

Ο Κολοσσός που έχει αλλάξει άρδην πρόσωπο από την έλευση του Άρη Λυκογιάννη στο τιμόνι της ομάδας και έπειτα με πέντε νίκες πλέον στο ενεργητικό του στη «μάχη» που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού, μύρισε «πράσινο» αίμα και… δάγκωσε.

Με μπασκετάρα και όχι κλεφτοπόλεμο, χτύπησε τον αλλεργικό στην άμυνά του Παναθηναϊκό και έκανε κρότο. Οι νησιώτες επικράτησαν με 102-97 του Παναθηναϊκού στην έδρα του «τριφυλλιού» σε μία από τις φορές που ο Δαυίδ «γκρέμισε» τον Γολιάθ.

Με βροχή τριπόντων (15/30) και δέκα περισσότερες ασίστ από λάθη (24-14), ο Κολοσσός εξέθεσε τον Παναθηναϊκό και τον κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία του εκτός έδρας. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (15/2), οι Ροδίτες είχαν ηττηθεί και τις 25 φορές που είχαν αγωνιστεί ως φιλοξενούμενοι απέναντι στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης, με μικρότερη διαφορά μάλιστα τους εννιά πόντους στα playoffs (προημιτελικά) της σεζόν 2022-23 (76-85).

Ο τρόπος μάλιστα με τον οποίο ολοκλήρωσαν έναν ΑΘΛΟ βάσει αφηγήματος στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία 15 χρόνια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να «απαγορεύεται» να χάσουν, ήταν καθόλο εμβρόντητος.

Ο Κολοσσός δεν πανηγύρισε την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του – όχι ως προς το διακίβευμα αλλά ως προς τη δυσκολία του εγχειρήματος – σε ένα κλειστό ματς που η ομάδα του καταβεβλημένου Εργκίν Αταμάν τα… έσπασε. Αλλά σε ματς που έριξε 100άρα σε κανονική διάρκεια αγώνα στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού. Μοιάζει στη σφαίρα φαντασίας αλλά συνέβη.

Κάπως έτσι οι Ροδίτες έγιναν μόλις η δεύτερη ομάδα διαχρονικά σε οποιαδήποτε φάση του ελληνικού πρωταθλήματος και ανεξαρτήτως εμβέλειας, που φεύγουν με το «διπλό» από την εκάστοτε έδρα του Παναθηναϊκού με 100άρα στον… σάκο τους.

Η μοναδική ομάδα μέχρι την 18η στροφή της σεζόν 2025-26 που τα είχε καταφέρει, ήταν ο ΠΑΟΚ της περιόδου 1988-89. Όταν ακόμα η Θεσσαλονίκη μεσουρανούσε στα κιτάπια της «πορτοκαλί θεάς» και το κέντρο βάρους βρισκόταν στη Βόρει Ελλάδα.

Η παρέα του Τζον Κόρφας και του Μάικ Τζόουνς που ηττήθηκε στον τελικό από τον συμπολίτη Άρη κουβαλώντας και τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος (3-1), είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με διπλό στην Αθήνα (87-104), λίγες ημέρες αφότου είχε «διαλύσει» τον Παναθηναϊκό και στον πρώτο ημιτελικό με 110-81.

Από εκεί και πέρα, Ιωνικός (1978), Άρης (1991) και Λαύριο (2018) αποτελούν τις άλλες τρεις ομάδες που έχουν βάλει 100+ πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό εκτός έδρας αλλά σε μεγαλύτερης διάρκειας αναμέτρηση λόγω του έξτρα πενταλέπτου. Από τις τρεις ομάδες, ο Άρης είχε φύγει και με τη νίκη (121-114) στον «Τάφο του Ινδού» μετά από δύο παρατάσεις.