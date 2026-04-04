Η «μάχη» για την παραμονή καλά κρατεί στη Stoiximan GBL, με τη Δόξα Λευκάδας να γίνεται η πρώτη ομάδα που κερδίζει την άνοδό της!

Η σεζόν φτάνει στο τέλος της και όσο περνούν οι αγωνιστικές το ενδιαφέρον στη Stoiximan GBL αυξάνεται συνεχώς.

Προφανώς, και όλα τα «φώτα» θα τα κλέψει η πρωταθλήτρια ομάδα, αλλά προτού τη μάθουμε θα γνωρίζουμε το κλαμπ που θα πει «αντίο» στη διοργάνωση (αν δεν αλλάξει κάτι).

Η «μάχη» για την παραμονή είναι μεγάλη και μόλις δύο «στροφές» απομένουν, για να τα γνωρίζουμε όλα.

Τη δεδομένη στιγμή, το Μαρούσι είναι στην πιο δύσκολη θέση, αφού είναι στην τελευταία θέση με πέντε νίκες και 17 ήττες.

Aπό πάνω ακριβώς, με ένα παραπάνω θετικό αποτέλεσμα, έχουμε την Καρδίτσα, αλλά και τον Πανιώνιο.

Η ομάδα της Θεσσαλίας μοιάζει να είναι σε πιο «ασφαλής» θέση, αφού στη μεταξύ ισοβαθμίες υπερτερεί των άλλων δύο, ενώ το Μαρούσι «κερδίζει» τον «Ιστορικό».

Σε περίπτωση που ο Προμηθέας Πατρών «πέσει» πιο χαμηλά (7-15 ρεκόρ), «κερδίζει» τον Πανιώνιο, «χάνει» απ’ το Μαρούσι, ενώ έχει ως «μαξιλαράκι» το +29 απέναντι στην Καρδίτσα και εκκρεμεί το δεύτερο μεταξύ τους ματς.

Τα πράγματα για τον Κολοσσό Ρόδου (7-15 ρεκόρ) είναι λίγο πιο περίπλοκα, καθώς στις ισοβαθμίες «χάνει» από Πανιώνιο, Καρδίτσα και Προμηθεά Πατρών, ενώ «κερδίζει» το Μαρούσι. Όμως έχει να δώσει ένα ματς με τους «κίτρινους» και ένα με την Καρδίτσα!

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των ομάδων που «παλεύουν» για την παραμονή:

Πανιώνιος:

25η αγωνιστική: Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/04, 16:00)

26η αγωνιστική: Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:30)

Μαρούσι:

25η αγωνιστική: Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου (18/04, 18:15)

26η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/04, 18:30)

Καρδίτσα:

25η αγωνιστική: Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών (18/04, 18:15)

26η αγωνιστική: Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/04, 18:30)

Κολοσσός Ρόδου:

25η αγωνιστική: Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου (18/04, 16:00)

26η αγωνιστική: Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/04, 18:30)

Προμηθέας Πατρών

25η αγωνιστική: Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών (18/04, 18:15)

26η αγωνιστική: Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής (25/04, 18:30)

Γιατί ανέβηκε χωρίς Play Offs η Δόξα Λευκάδας;

Την ίδια ώρα, μάθαμε και την πρώτη ομάδα που παίρνει την άνοδο από την Elite League. Ποια είναι αυτή; Η Δόξα Λευκάδας, που τελικά δεν χρειάστηκε Play Offs!

Σε μία συνθήκη που δεν είχαμε συνηθίσει τελευταία, αλλά ένα νέο «παραθυράκι» έφερε και τον απευθείας προβιβασμό!

Πώς έγινε αυτό; Από την αρχή της σεζόν, ο πρώτος της κανονικής διάρκειας είχε δικαίωμα για άνοδο, μόνο αν κατάφερνε κάτι. Τι συγκεκριμένα; Να είχε τρεις ή παραπάνω νίκες από τον δεύτερο!

Αυτό το κατάφερε η Δόξα Λευκάδας στο… παρά πέντε, αφού ο Βίκος Ιωαννίνων ηττήθηκε από τον Παπάγο (04/04, 72-79) στην τελευταία αγωνιστική.

Επομένως, μάθαμε και την πρώτη ομάδα που παίρνει την άνοδο για τη νέα σεζόν στη Stoiximan GBL.