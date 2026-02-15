«Μπαμ» στη Stoiximan GBL. Ο Κολοσσός Ρόδου «σόκαρε» τον Παναθηναϊκό (15/02, 97-102) στο Telekom Center Athens! Έπειτα από αυτήν την ήττα, οι «πράσινοι» πολύ δύσκολα θα έχουν πλεονέκτημα έδρας, αφού πλέον μετρούν τρεις ήττες στο πρωτάθλημα.
Γι’ αυτό και θα πρέπει να κερδίσουν τον Ολυμπιακό με 5+ πόντους και οι Πειραιώτες να ηττηθούν ακόμα δύο φορές.
Ωστόσο, αυτό είναι ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Μετά τη λήξη του ματς με τους Ροδίτες υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του «τριφυλλιού».
Ο Εργκίν Αταμάν ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος, αφού αποχώρησε απευθείας για τα αποδυτήρια, χωρίς να μιλήσει σε κανέναν.
Μετά από λίγη ώρα, είχαμε και την πρώτη «αντίδραση» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ «μίλησε» μονάχα με τρεις λέξεις στα social media.
Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα story στον λογαριασμό του στο Instagram γράφοντας: «Τι αμαρτίες πληρώνω;»
Αυτή ήταν και η πρώτη του «αντίδραση», μετά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι φανερά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.