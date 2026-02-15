Η πρώτη «αντίδραση» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου (15/02, 97-102) ήρθε με τρεις λέξεις.

«Μπαμ» στη Stoiximan GBL. Ο Κολοσσός Ρόδου «σόκαρε» τον Παναθηναϊκό (15/02, 97-102) στο Telekom Center Athens! Έπειτα από αυτήν την ήττα, οι «πράσινοι» πολύ δύσκολα θα έχουν πλεονέκτημα έδρας, αφού πλέον μετρούν τρεις ήττες στο πρωτάθλημα.

Γι’ αυτό και θα πρέπει να κερδίσουν τον Ολυμπιακό με 5+ πόντους και οι Πειραιώτες να ηττηθούν ακόμα δύο φορές.

Ωστόσο, αυτό είναι ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Μετά τη λήξη του ματς με τους Ροδίτες υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του «τριφυλλιού».

H πρώτη «αντίδραση» του Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό (video) Ο Κολοσσός Ρόδου «σόκαρε» τον Παναθηναϊκό (15/02, 97-102), με τον Εργκίν Αταμάν να φεύγει για τα αποδυτήρια, απευθείας μετά τη λήξη του ματς.

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος, αφού αποχώρησε απευθείας για τα αποδυτήρια, χωρίς να μιλήσει σε κανέναν.

Μετά από λίγη ώρα, είχαμε και την πρώτη «αντίδραση» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ «μίλησε» μονάχα με τρεις λέξεις στα social media.

Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα story στον λογαριασμό του στο Instagram γράφοντας: «Τι αμαρτίες πληρώνω;»

Αυτή ήταν και η πρώτη του «αντίδραση», μετά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι φανερά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, το πρώτο «μήνυμα» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μετά Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου: