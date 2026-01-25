Ο Τάισον Γουόρντ έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα, που είχαν πετύχει μόνο οι Αλεξάντερ Βολκόφ και Μουστάφα Φαλ, στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Ο Τάισον Γουόρντ έκανε το «τέλειο» παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, κόντρα στον Κολοσσό (25/01, 85-98).

Ο Αμερικανός έφτασε σε triple-double στη Ρόδο, καθώς στάματησε στους 18 πόντους, ενώ είχε παράλληλα 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Κάπως έτσι, έγραψε ιστορία για τους Πειραιώτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό, διότι έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των «ερυθρόλευκων», που καταφέρνει να γίνει «τριπλός» σε ένα ματς!

Όλα αυτά μάλιστα, την στιγμή που χρειάστηκε να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ως πόιντ γκαρντ, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ποιους «μιμήθηκε», όμως, ο Τάισον Γουόρντ; Ο Αμερικανός έγινε ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού με triple-double στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, μετά τους Αλεξάντερ Βολκόφ το 1994, απέναντι στους Αμπελόκηπους (31π., 13ρ., 11α.) και Μουστάφα Φαλ το 2023, απέναντι στον ΠΑΟΚ (10π., 10ρ., 11 α.).

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ολυμπιακός για το επίτευγμα του Γουόρντ:

«Ο Τάισον Γουόρντ είχε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ το μεσημέρι της Κυριακής (25/1) κόντρα στον Κολοσσό και έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που πετυχαίνει triple-double στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ στην πρώτη του σεζόν στον Πειραιά έχει καταφέρει να προσαρμοστεί ταχύτατα στο απαιτητικό περιβάλλον του Θρύλου και κόντρα στον Κολοσσό, «φόρεσε» για αρκετή ώρα τα παπούτσια του Τόμας Γουόκαπ, αντικαθιστώντας τον επάξια.

Ο Τάισον Γουόρντ έκανε την πληρέστερη εμφάνισή του με την φανέλα του Ολυμπιακού, αφού σημείωσε πολλαπλά ρεκόρ με την «ερυθρόλευκη». Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός έκανε season high σε όλες τις διοργανώσεις σε πόντους (18), ριμπάουντ (10), ασίστ (10), αξιολόγηση (33 PIR), χρόνο συμμετοχής 32’33”), εύστοχα δίποντα (5) και αμυντικά ριμπάουντ (9), ενώ το triple double του ήταν το τρίτο στην ιστορία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γουόρντ διαδέχθηκε τον Αλεξάντερ Βολκόφ που στις 19 Νοεμβρίου 1994 ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τους Αμπελόκηπους (129-69) με 31 πόντους (4/6 β., 12/24 2π., 1/1 3π.), 13 ριμπάουντ (8 αμ. – 5 επ.), 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο σε 29 λεπτά συμμετοχής και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος στις 6 Νοεμβρίου 2023 κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη είχε 10 πόντους 2/5 β., 4/8 2π.), 10 ριμπάουντ (6 αμ. – 4 επ.), 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο σε 35’33”.

Επιπλέον, αυτό ήταν το 12ο triple-double στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, με το τελευταίο να ανήκει στον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ (ΠΑΟΚ) και να λαμβάνει χώρα τον Μάιο του 2024.

Συγχαρητήρια Τάισον!».