Και από το… πουθενά υπήρξε ένα «θερμό» επεισόδιο στο Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός, ανάμεσα στον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον Σάσα Βεζένκοφ.

Από το… πουθενά είχαμε ένα «θερμό» επεισόδιο στο Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Στην έναρξη του τέταρτου 10λέπτου, Σάσα Βεζένκοφ και Ανδρέας Πετρόπουλος «μονομάχησαν» για ένα ριμπάουντ.

Ο δεύτερος έσπρωξε τον φόργουορντ των Πειραιωτών και αμέσως εκείνος κατευθύνθηκε προς το μέρος του. Υπήρξε μία μίνι-σύρρηξη, με τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα… κουβάρι.

Τελικά, με τη συμβολή των ψυχραιμότερων η φάση τελείωσε και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στον πάγκο, αφού αρχικά είχαν ανταλάξει κάποια «γαλλικά».

Οι διαιτητές αμέσως πήγαν στη γραμματεία και είδαν τα όσα έλαβαν χώρα. Τελικά, η απόφασή τους ήταν να δώσουν αντιαθλητικό στον παίκτη του Κολοσσό Ρόδου, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πέρασε εκτός συνέχειας με αποβολή.

Έντονες αντιδράσεις από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, που ζητούσαν… αναβάθμιση της απόφασής τους για την κίνηση του Ανδρέα Πετρόπουλου.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το επεισόδιο, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Ανδρέα Πετρόπουλο: