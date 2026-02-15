Ο Χρήστος Σερέλης εκτελούσε χρέη πρώτου προπονητή στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός-Κολοσσός. Αυτός είναι ο λόγος.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Κολοσσό, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, όμως στο πρώτο ημίχρονο, ο Χρήστος Σερέλης ήταν εκείνος που έδινε οδηγίες και κοούτσαρε τους παίκτες εντός παρκέ.

Ο Έλληνας βοηθός του Εργκίν Αταμάν ήταν όρθιος, ενώ από την άλλη ο Τούρκος τεχνικός φάνηκε καθισμένος στην άκρη του πάγκου.

Επί της ουσίας, ο Σερέλης ήταν εκείνος που εκτελούσε χρέη πρώτου προπονητή, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Ο λόγος ήταν πως Αταμάν ένιωθε αδυναμία και αδιαθεσία, ακριβώς όπως συνέβη και την Παρασκευή (13/02), μετά την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, όπου δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου.

Παρ’ όλα αυτά, στο ματς με τον Κολοσσό, ο προπονητής του Παναθηναϊκού σηκώθηκε κανονικά στο δεύτερο μέρος και κοούτσαρε την ομάδα του.