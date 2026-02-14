Είναι δεδομένο πως όποια απόφαση κι αν έπαιρνε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, η οποία ήταν τελικώς ο Νιλικίνα, κάτι θα κέρδιζε και κάτι θα έχανε.

Μπροστά σε σταυροδρόμι βρέθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του τις τελευταίες ημέρες και ώρες αφού ανάμεσα στα διάφορα που είχε να διαχειριστεί ήταν και ο… μύλος αναφορικά με τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει με τα γκαρντ του.

Η επιτακτική τρόπον τινά ανάγκη της χρήσιμοποίησης κατευθείαν στα… βαθιά των Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόζεφ που ήρθαν για να αλλάξουν επίπεδο την «ερυθρόλευκη» backcourt, έφερε τους (μικρο)τραυματισμούς τους. Η δράση φέρνει και την αντίδραση ως γνωστόν.

Συνεπώς ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε με πάρα πολύ υψηλό βαθμό το απαιτητικό διάστημα ανάμεσα στα Χριστούγεννα και τη διακοπή για τα εγχώρια Κύπελλα, έμεινε μονάχα με τον Τόμας Γουόκαπ.

Στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα επέστρεψε και ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος μάλιστα είχε ιδιαίτερα καλή παρουσία ιδίως στα αμυντικά του καθήκοντα. Βάζοντας ακόμα περισσότερο σε σκέψεις τον προπονητή του, αναφορικά με αυτό που πρέπει να επιλέξει ως προς το εγγύς μέλλον και με τη δεύτερη κούπα της σεζόν στο Ηράκλειο της Κρήτης να πλησιάζει.

Ο Έλληνας τεχνικός μπήκε σε δίλλημα αν θα έπρεπε να ρισκάρει πηγαίνοντας ίσως με ένα PG στο Final-8 σε περίπτωση που δεν προλάβει στο 100% ο Μόρις να επιστρέψει, ή να επιλέξει την λογική του αύριο και όχι του μεθαύριο. Γι’ αυτό και αποφάσισε Νιλικίνα.

Ο Ολυμπιακός είχε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μίας μόνο αλλαγής στην 8άδα των ξένων μέχρι το τέλος του δεύτερου γύρου συμπεριλαμβανομένου του Κυπέλλου και την έκανε πριν τη διορία για να έχει τον Γάλλο γκαρντ και με τον Ηρακλή (14/2, 16:00).

Οι Πειραιώτες επανέφεραν τον πρώην γκαρντ της Παρτιζάν στη λίστα αντί του τραυματία Κόρι Τζόζεφ και θα πορευτούν έτσι τόσο στο Κύπελλο όσο και στο υπόλοιπο του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος.

Ο Αμαρουσιώτης τεχνικός αμφιταλαντευόταν έντονα για το αν θα έδινε το ΟΚ της επιστροφής του Νιλικίνα στη λίστα της 8άδας των ξένων μέχρι την τελευταία στιγμή, γι’ αυτό και ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει το δικαίωμα. Αυτό άλλαξε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2), όντας και ο μόνος καθαρός PG για τον αγώνα με τον Ηρακλή.

Ο Μπαρτζώκας έβαλε κάτω τα δεδομένα αφού πρόθεσή του ήταν να δώσει χρόνο στον Τζόζεφ – που αργεί λίγο ακόμα η απανοδός του – μέσω του πρωταθλήματος. Ο χρόνος όμως πιέζει, το Κύπελλο πλησιάζει κι έτσι επέλεξε να έχει όσους περισσότερους ετοιμοπόλεμους μπορεί.