Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 23 νίκες στη φετινή Stoiximan GBL, αφού επικράτησε και του Άρη, όμως πλέον περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό του στα Play Offs της Euroleague.

Όπως είναι λογικό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για μία πιθανή συνάντηση με τον Παναθηναϊκό, σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως όποια ομάδα και να βρεθεί στον δρόμο των Πειραιωτών, θα είναι δύσκολη, ενώ παράλληλα στάθηκε στο γεγονός πως «στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας».

Χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας, στον μικρόκοσμό μας. Τα πάντα είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για 20 ομάδες που έπαιξαν στην Ευρωλίγκα, πάλεψαν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές κι όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός φυσικά, αλλά και όλες οι ομάδες αξίζουν να είναι εδώ.

Όποιος και να είναι ο αντίπαλος για εμάς θα προσπαθήσουμε, θα είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιον θέλουμε, ποιον προτιμάμε ή πιο δεν προτιμάμε. Αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κάνα ματς, ξέρετε. Επειδή λοιπόν δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν θα το κάνουμε, όποιος και να έρθει θα τον σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».