Τα νεότερα αναφορικά με την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του 2ου τελικού με τον Παναθηναϊκό.

Οι Τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος πολλώ δε μάλλον η επί… τροχάδην φετινή τους φύση, «απαιτούν» κοντή μνήμη. Λίγες ώρες αφότου ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά με τον Παναθηναϊκό και πήρε κεφάλι για το back-to-back, οι δύο «αιώνιοι» μπαίνουν ξανά στο παρκέ με διαφορετικά «πρέπει» το βράδυ της Παρασκευής (5/6) στο ΟΑΚΑ.

Σημαντικός παράγοντας φυσικά στην εξέλιξη της σειράς, ιδιαίτερα με τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των ξένων στη Stoiximan GBL, παίζει η κατάσταση των απόντων από τον πρώτο τελικό. Μεταξύ αυτών και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο… Ινδιάνος γκαρντ του Ολυμπιακού με την ικανότητα για άμεση εκτέλεση μετά από ντρίμπλα και την μόνιμη απειλή από την περιφέρεια, ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου των περσινών Τελικών. Από όπου πήρε φόρα και το πήγε σερί.

Ο Ολυμπιακός βγήκε από τις… νόρμες του χωρίς τον διεθνή γκαρντ, ιδίως στο ξεκίνημα αφού είχε συνηθίσει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή που είναι να στηρίζεται πολύ στον Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο. Εκεί που ο διψήφιος αριθμός πόντων και τα μίνιμουν δύο τρίποντα είναι ταρίφα.

Η τενοντίτιδα ωστόσο στο γόνατο λόγω επιβάρυνσης (δεν έχασε ούτε ένα ματς στην Ευρωλίγκα), δεν του επέτρεψε να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Γενικότερα ο Ντόρσεϊ που αποχώρησε από τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ τραυματίας, είναι ένα παιδί ανεκτικό στον πόνο. Σε βαθμό μάλιστα που τον… έκρυβε πολλές φορές την φετινή σεζόν από τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές σε περιπτώσεις διαστρέματος ή οποιουδήποτε μικροτραυματισμού, μην θέλοντας να μείνει στα… πιτς.

Την Πέμπτη (4/6) στον Ολυμπιακό έκαναν ατομικές προπονήσεις αφού δεν υπάρχει χρόνος για αποκατάσταση και την προετοιμασία που θα ήθελε ο Έλληνας τεχνικός ενόψει του 2ου τελικού. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και η ανθεκτικότητα του σώματος, μείζονος σημασίας.

Θεραπεία έκανε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, η περίπτωση του οποίου μοιάζει εξαιρετικά αμφίβολη ενόψει του ματς στο Telekom Center Athens.

Στο στρατόπεδο των Πειραιωτών στηρίζουν πολλά στον φετινό Τάιλερ Ντόρσεϊ και έχουν την πρόθεση να τον περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρουν το οτιδήποτε αν και εφόσον το ιατρικό επιτελείο δεν ανάψει το πράσινο φως. Συνεπώς πρόκεται για μία απόφαση η οποία θα παρθεί από κοινού λίγες ώρες πριν το τζάμπολ και μετά το πρωινό shootaround στο ΣΕΦ, με την αποστολή στη συνέχεια να πηγαίνει στο ξενοδοχείο για μερικές ώρες πριν αναχωρήσει για το Μαρούσι.

Δεδομένα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έχει κάτι σοβαρό, ωστόσο τα ματς είναι στα… καπάκια και μερικές φορές μοιάζει αρκετό ακόμα και μία εβδομάδα απουσίας να στοιχίσει δύο ή τρία παιχνίδια της ομάδας.