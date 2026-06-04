Να δυναμώσει ακόμα περισσότερη μια παράδοση ψάχνει ο Ολυμπιακός με τον «αιώνιο» αντίπαλό του Παναθηναϊκό, να έχει κι εκείνος… δεδικασμένο από την ιστορία να αναζητά.

Με μπόλικη φασαρία και φωνές λόγω διαιτησίας, ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL μπήκε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας με τον Ολυμπιακό να παίρνει… προίκα το 1-0, προστατεύοντας το πλεονέκτημα της έδρας του.

Εν μέσω ανακοινώσεων και λήψεων που η δημόσια τηλεόραση δεν έδειξε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε μία ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου του Game 1, σχετικά με την παράδοση των τελευταίων ετών.

Η αλήθεια είναι πως το ισχυρό αβαντάζ της έδρας τα τελευταία χρόνια έχει πάει… περίπατο κατά μία έννοια αφού οι δύο «αιώνιοι», οι συνήθεις ύποπτοι στους Τελικούς, βρίσκουν τον τρόπο να σπάνε την έδρα του αντιπάλου τους.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πέρα τοξικότητα, έχουν προσφέρει στο φίλαθλο κοινό και τρομερές ανατροπές τις τελευταίες σεζόν αφού συχνά πυκνά η λεγόμενη… παράσταση από το πρώτο δείγμα, «καίγεται» και έρχεται τούμπα στη συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα που μπήκε με το δεξί και στις δύο τελευταίες σειρές των Τελικών, έχασε εν τέλει το πρωτάθλημα τόσο το 2023-24 όσο και το 2024-25 αφού είδε τον «αιώνιο» να απαντά.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο «κανόνας» της κατάκτησης για όποιον κάνει το 1-0 παραμένει ισχυρός με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί την περαιτέρω ενίσχυσή του.

Από την περίοδο 1993-94 και έπειτα, επί επαγγελματικού δηλαδή μπάσκετ και απ’ όταν οι σειρές των Τελικών κρίνονται στις τρείς νίκες, στο 77,4% των περιπτώσεων που μία ομάδα αρχίζει με νίκη, καταλήγει στο τέλος να κοιμάται με την κούπα αγκαλιά (24/31).

Η παράδοση ήταν λιγότερο αμφισβητήσιμη μέχρι και πριν μία δεκαετία αφού τότε έχει συμβεί τις 5/7 φορές η ανατροπή.

Την τριετία μάλιστα 2015-18 έγινε τρεις φορές σερί το come back, γεγονός που αν επιτύχει ο Παναθηναϊκός φέτος, θα συμβεί ξανά.

Παρακάτω ακολουθούν με ✔️ οι φορές που ο πρωταθλητής της σεζόν εκείνης, εκκίνηση τη σειρά των Τελικών με νίκη.

1993-94: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-2 ✔️

1994-95: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 ✔️

1995-96: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 ✔️

1996-97: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-1 ✔️

1997-98: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2 ✔️

1998-99: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3 ❌

1999-00: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0 ✔️

2000-01: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 ✔️

2001-02: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 3-2 ❌

2002-03: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 3-1 ✔️

2003-04: Παναθηναϊκός – Μαρούσι 3-0 ✔️

2004-05: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 3-1 ✔️

2005-06: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0 ✔️

2006-07: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 ✔️

2007-08: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 ✔️

2008-09: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 ✔️

2009-10: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1 ✔️

2010-11: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 ✔️

2011-12: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 ✔️

2012-13: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-3 ✔️

2013-14: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 ✔️

2014-15: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-0 ✔️

2015-16: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 ❌

2016-17: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-3 ❌

2017-18: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 ❌

2018-19: Παναθηναϊκός – Προμηθέας 3-0 ✔️

2020-21: Παναθηναϊκός – Λαύριο 3-1 ✔️

2021-22: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-0 ✔️

2022-23: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 ✔️

2023-24: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-2 ❌

2024-25: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-3 ❌

2025-26: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ?