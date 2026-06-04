Συνεχίζει τα παράπονα περί διαιτησίας ο Παναθηναϊκός, ανεβάζοντας βίντεο με 18 φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο του 1ου τελικού.

Ανακοινώσεων και δημόσιων τοποθετήσεων συνέχεια από την πλευρά του Παναθηναϊκού που… βράζει τις τελευταίες ώρες με τα όσα έλαβαν χώρα στο Φάληρο και τον πρώτο Τελικό απέναντι στον «αιώνιο αντίπαλο» Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» έχουν σαφή και έντονα παράπονα από τη διαιτητική τρίαδα του 1ου τελικού (Τσαρούχα, Τσιμπούρης, Κατραχούρας), κάτι που κατέστησαν σαφές τόσο με την μεταμεσονύκτια ανακοίνωσή τους το βράδυ της Τετάρτης (3/6) όσο και με το βίντεο που έφτιαξαν και ανέβασαν το απόγευμα της επομένης του 1ου τελικού.

Ο Παναθηναϊκός συνέλεξε όχι μία, όχι δύο αλλά 18 φάσεις από τον πρώτο τελικό που θεωρεί πως δεν πήρε αυτό που έπρεπε, γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο 160 δευτερολέπτων με τα διάφορα καρέ «τα σχόλια δικά σας».