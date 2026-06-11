Ο Εβάν Φουρνιέ πετάει «φωτιές» στην post-season, κάνει «μαγικά» πράγματα, στο Telekom Center Athens «έγραψε» νέο ρεκόρ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό!

Και τελικά το Game 5 θα «δείξει» τον πρωταθλητή της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός άντεξε και «λύγισε» τον Ολυμπιακό (10/06, 93-86 παρ.) στη δεύτερη παράταση!

Σε ένα ματς που ήταν πραγματικό «θρίλερ». Συνεχόμενες εναλλαγές του σκορ, εκπληκτικές φάσεις, με τους αρκετούς παίκτες να κάνουν «υπερωρίες». Ένας από αυτούς ήταν και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σταρ έκανε «μυθικά» πράγματα στο Game 4 των τελικών και πήρε από το… χέρι τον Ολυμπιακό.

Τελείωσε το ματς με 29 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και τρεις ασίστ, σε μία μοναδική «παράσταση» που δεν ήταν αρκετή για τους Πειραιώτες.

Μέσα σε όλα η εμφάνισή του «έκρυβε» και ένα ρεκόρ. Αυτό αφορούσε τον χρόνο συμμετοχής του, αφού έμεινε στο παρκέ συνολικά για 46:00 λεπτά!

Αυτό έχει συμβεί ακόμα δύο φορές στην καριέρα του Εβάν Φουρνιέ, όταν ήταν στις ΗΠΑ και φορούσε τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ.

Την ίδια ώρα, ο πρώην NBAer «επιβεβαίωσε» πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, από όταν μπήκε η post-season σε Euroleague και Stoiximan GBL.

Οι αριθμοί του έχουν «εκτοξευτεί» κατακόρυφα, ενώ ήταν ένα από τα βασικά «γρανάζια» του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού.

Από τα Play Offs με τη Μονακό, αλλά και τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό έχει σκοράρει συνολικά 173 πόντους! Δηλαδή, αν κάνουμε μία διαφορετική «μετάφραση», αυτό είναι 19.2 πόντοι ανά ματς!

Κι όχι μόνο αυτό, αφού μιλάμε για τα εννέα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν, με τον Εβάν Φουρνιέ να φωνάζει δυναμικά «παρών». Τόσο με τις εμφανίσεις του, όσο και με το «πόσο» είναι στο γήπεδο!