Ο Εβάν Φουρνιέ το πήρε προσωπικά, βγήκε μπροστά στα σπουδαία και έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού.

Η αξία του Εβάν Φουρνιέ αδιαμφισβήτη και αποδεδειγμένη στο πέρασμα των χρόνων. Όπως και το κίνητρό του που υπήρξε το μοναδικό ερωτηματικό κατά την έλευσή του στην Ελλάδα.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ που πέρασε μια μπασκετική ζωή στα γήπεδα της Αμερικής όχι μόνο ξετύλιξε την κλάση του από την πρώτη κιόλας χρονιά της παρουσίας του στον Ολυμπιακό αλλά και δέθηκε με τον κόσμο, ένιωσε οικεία, ξεκληδώθηκε. Από ντροπαλός έγινε δοτικός και παραστατικός, έβαλε πίσω του «εγώ» του, θυσιάστηκε για το καλό του «εμείς».

Όταν όμως ένιωσε ότι ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη πιο πολύ από ποτέ με το βάρος της στιγμής να προσδίδει ακόμα περισσότερο φόρτο στο όλο διακύβευμα, βγήκε μπροστά και είπε «εγώ είμαι εδώ.»

Ο Εβάν Φουρνιέ προερχόταν από μία σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα στην Ευρώπη μέχρι να έρθουν τα κρίσιμα και η post season. Εκεί που έφτασε ο Ολυμπιακός ως πρωτοπόρος αφού ο Μπαρτζώκας διαχειρίστηκε ιδανικά το δίλημμα Ντόρσεϊ-Φουρνιέ και βρήκε όχι απλά διάθεση παραχώρησης αλλά κατανόησης της κατάστασης και με το παραπάνω.

Ο Φουρνιέ έδειξε το μεγαλείο του ως προς την συμπεριφορά του χωρίς… μούτρα και παράπονα, κάθε άλλο. Μέχρι να το παρουσιάσει με συνέπεια, εκεί που η μπάλα έκαιγε και στο παρκέ.

Ο Εβάν Φουρνιέ αισθάνθηκε πως ήταν αυτή η ρωγμή του χρόνου για να πάρει την μπάλα στα χέρια του και να αποφασίσει εκείνος για την τύχη του Ολυμπιακού. Να απαλλάξει τους συμπαίκτες του από το βάρος και το έπραξε, εξακολουθώντας να το κάνει, με απόλυτη επιτυχία.

Οι 11 πόντοι κατά μέσο όρο και 2,7 τελικές πάσες μέχρι και το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, έγιναν 18 σε playoffs, Final Four και Τελικούς με τον Παναθηναϊκό, διπλασιάζοντας παράλληλα και τη δημιουργία του (5,1 ασίστ ανά ματς).

Στο διάστημα αυτό, ο Εβάν Φουρνιέ έχει γίνει πρώτος σκόρερ αλλά και δημιουργός του Ολυμπιακού. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του. Ο Εβάν Φουρνιέ με λίγα λόγια…. αλλιώς.