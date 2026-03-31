Ο Ολυμπιακός «έτρεχε» με 101 στο ντέρμπι «αιωνίων» έχοντας καταφέρει κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει «απόλυτος» στη Stoiximan GBL, αφού έφυγε με τη νίκη από το Telekom Center Athens.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί στην 23η αγωνιστική της διοργάνωσης, αφού είχαν ένα τρομερό ποσοστό στα τρίποντα, πετώντας «φωτιές» στην επίθεση!

Μπορεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ των 18 πόντων από την πρώτη περίοδο να αποβλήθηκε, αλλά η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε άλλους «πρωταγωνιστές». Ντόντα Χολ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Άλεκ Πίτερες και Τόμας Γουόκαπ σκόραραν όλοι μαζί 47 πόντους.



Δηλαδή σχεδόν τους μισούς πόντους της ομάδας τους.

Ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό (31/03, 94-101) σκόραραν παραπάνω από 100 πόντους και πέτυχαν κάτι για πρώτη φορά.

Τι ακριβώς; Αρκεί να σκεφτούμε, πως ποτέ δεν ήταν τριψήφιος κόντρα στους «πράσινους» για αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος!

Η μοναδική εκτός έδρας «100άρα» στην Ελλάδα

Για να βρούμε τη μοναδική φορά, που οι Πειραιώτες σκόραραν 100+ πόντους σε ντέρμπι «αιωνίων» στην Ελλάδα μακριά από το «σπίτι» του, πρέπει να πάμε στο μακρινή σεζόν 1976-1977!

Τότε, ο Ολυμπιακός είχε κάνει μία «μαγική» εμφάνιση έχοντας κερδίσει με το εκπληκτικό +42 (68-110)! Όμως, το ματς αυτό δεν ήταν ούτε στο ΟΑΚΑ, αλλά ούτε για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση είχε γίνει στο Καλλιμάρμαρο, καθώς υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση, από τους ανθρώπους που ήθελαν να δηλώσουν «παρών».

Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για τους «32» του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία μεγάλη νίκη, σκοράροντας 110 πόντους.

Αυτή ήταν και η μοναδική φορά, που είχε συμβεί κάτι παρόμοιο στις αναμετρήσεις των δύο κλαμπ, με τον Παναθηναϊκό να είναι γηπεδούχος. Ωστόσο, εδώ και λίγες ώρες οι Πειραιώτες μπόρεσαν να καταφέρουν κάτι που είχε να συμβεί σχεδόν μισό αιώνα!