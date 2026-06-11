Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο «θρίλερ» του 4ου τελικού της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό (10/06, 93-86) και έτσι, έστειλε τη σειρά σε 5ο και τελευταίο game στο ΣΕΦ.
Αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (13/06), όμως η ώρα διεξαγωγής κρύβει μία έκπληξη.
Ο πέμπτος και καθοριστικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ξεκινήσει στις 18:00 στο φαληρικό στάδιο, με την ώρα έναρξης να τροποποιείται σε σχέση με τους προηγούμενους τελικούς λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα Κατάρ – Ελβετία για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η μετακίνηση αυτή του Game 5 νωρίτερα το απόγευμα αποφασίστηκε εσκεμμένα, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη τηλεοπτική μετάδοση των δύο μεγάλων αθλητικών γεγονότων και να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά νούμερα τηλεθέασης.