Πώς το Παγκόσμιο Κύπελλο έπαιξε ρόλο για την ώρα διεξαγωγής του 5ου τελικού της Stoiximan GBL, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό;

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο «θρίλερ» του 4ου τελικού της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό (10/06, 93-86) και έτσι, έστειλε τη σειρά σε 5ο και τελευταίο game στο ΣΕΦ.

Αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (13/06), όμως η ώρα διεξαγωγής κρύβει μία έκπληξη.

Ο πέμπτος και καθοριστικός αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες θα ξεκινήσει στις 18:00 στο φαληρικό στάδιο, με την ώρα έναρξης να τροποποιείται σε σχέση με τους προηγούμενους τελικούς λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα Κατάρ – Ελβετία για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η μετακίνηση αυτή του Game 5 νωρίτερα το απόγευμα αποφασίστηκε εσκεμμένα, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη τηλεοπτική μετάδοση των δύο μεγάλων αθλητικών γεγονότων και να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά νούμερα τηλεθέασης.