Σε ένα πραγματικό «θρίλερ» ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό (10/06, 93-86) και «έστειλε» σε Game 5 τους τελικούς, έχοντας μία μεγάλη «αλλαγή»!

Και όλα θα «τελειώσουν» στο Game 5! Σε ένα πραγματικό «θρίλερ» ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό (10/06, 93-86 παρ.) στη δεύτερη παράταση.

Και πλέον, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ (13/06, 18:00), ώστε να μάθουμε και ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο της Stoiximan GBL.

Οι Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των «πρασίνων», αφού σκόραραν 23 και 13 πόντους αντίστοιχα και «υπέγραψαν» τη νίκη για το «τριφύλλι».

Σε μία αναμέτρηση που οι «πράσινοι» είχαν και μία μεγάλη «αλλαγή» σε σχέση με τα προηγούμενα.

Στους πρώτους τρεις τελικούς είχαμε δει τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται πάρα πολύ στα ριμπάουντ. Έτσι και αλλιώς, δεν είχε βγει «νικητής» σε ούτε ένα ματς στον συγκεκριμένο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός είχε πριν τον τέταρτο τελικό 28 περισσότερα ριμπάουντ σε όλες τις αναμετρήσεις μαζί! Για την ακρίβεια, το επιμέρους σκορ ήταν 116 έναντι 78!

Μία πολύ μεγάλη διαφορά που πολλές φορές παίζει και καθοριστικό ρόλο και στο αποτέλεσμα.

Στο Game 4 τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός είχε 11 περισσότερα ριμπάουντ από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με το σκορ να είναι 49-38!

Γεγονός που φάνηκε και πάρα πολύ στο φινάλε, αφού οι γηπεδούχοι «ανανέωσαν» αρκετές επιθέσεις και πήραν πολλές δεύτερες ευκαιρίες.

Σε μία μικρή, αλλά πολύ σημαντική «αλλαγή», που σίγουρα έβαλε το… λιθαράκι της για τη νίκη του Παναθηναϊκού.