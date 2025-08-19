Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έβαλε την υπογραφή του σε πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του, που θα τον κρατήσει για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός και Γιαννούλης Λαρεντζάκης συνεχίζουν μαζί!

Είχε γίνει ήδη γνωστό, πως οι δύο πλευρές συζητούν για την επέκταση της συνεργασίας του, αλλά το μεσημέρι της Τρίτης (19/08) ήρθε η επίσημη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος μπασκετμπολίστας θα συνεχίσει να φοράει τα «ερυθρόλευκα» τουλάχιστον μέχρι το 2028! Υπενθυμίζουμε, πως το ήδη υπάρχουν του Έλληνα διεθνή ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ανήκει στο έμψυχο δυναμικό των Πειραιωτών από το 2020 ενώ τη σεζόν που μας πέρασε, μέτρησε 17 παιχνίδια στη Euroleague με 7′ μέσο όρο. Tην ίδια ώρα, σε 25 αγώνες της Stoiximan GBL, είχε 8.8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά 16’19”.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορρντ δεσμεύεται βάσει συμβολαίου με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2028.

‘Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους και πρώτα από όλα τους Προέδρους, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στο OlympiacosBC.gr ο διεθνής γκαρντ.

«Επίθεση» αγάπης στον Λαρεντζάκη από Φουρνιέ και Παπανικολάου (video) Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δέχθηκε την… αγάπη του Κώστα Παπανικολάου και του Εβάν Φουρνιέ, στους πανηγυρισμούς των παικτών με την κερκίδα.

Και συνέχισε: ‘Όταν είχα έρθει στην ομάδα ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ και να προσφέρω στο υψηλό επίπεδο. Νομίζω πως το κατάφερα. Έδινα και θα συνεχίσω να δίνω το 100% μου και είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω αυτό και για τα επόμενα χρόνια’.

Η σχέση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που φορά την ερυθρόλευκη φανέλα από το 2020, με την ομάδα και τους φιλάθλους της είναι βαθιά και ουσιαστική. ‘Αυτό που με δένει τόσο με αυτή την ομάδα είναι πάνω από όλα ο κόσμος. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι πως έχουν καταλάβει την ιδιοσυγκρασία μου και ταυτίζονται με το πάθος μου, την ενέργειά μου και το ότι παλεύω πάντα για το καλύτερο’.

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών, οι στόχοι, ωστόσο, δεν αλλάζουν. ‘Στόχος και ταυτόχρονα όνειρό μου είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, έχουμε παλέψει σκληρά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να συνεχίσει να μας αγαπάει και να μας στηρίζει. Ο κόσμος είναι εκείνος που μας δίνει ενέργεια σε κάθε ματς και μόνο μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον απόλυτο στόχο, που είναι να πανηγυρίσουμε μια Ευρωλίγκα’.

Τέλος, αναφερόμενος στην παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, είπε: ‘Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον το δικό του σπίτι. Είναι μια τεράστια επιτυχία των Προέδρων. Ήταν το όνειρο όλων. Και των φιλάθλων και το δικό μας. Το να έχεις το δικό σου γήπεδο σε βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που έχω ονειρευτεί για το νέο μας σπίτι είναι να είναι συνέχεια γεμάτο και να πανηγυρίσουμε μέσα σε αυτό με τον κόσμο μας όσους περισσότερους τίτλους γίνεται’».