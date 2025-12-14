Η ιστορία επαναλήφθηκε στο Περιστέρι με «φίλαθλο» της γηπεδούχου ομάδας και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Μικρής εστίας ένταση προκλήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο της οδού Τζον Κένεντυ ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και «φίλαθλο» του Περιστερίου με την λήξη του πρώτου μέρους.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ήρθαν στα δυτικά προάστια της Αττικής για να αντιμετώπισουν την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου που έχει εντυπωσιάσει από το ξεκίνημα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Λίγες μέρες μετά την back-to-back ήττα για την Ευρωλίγκα στη Βαρκελώνη, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν σοβαροί στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου και πήγαν με διαφορά 15 πόντων στα αποδυτήρια.

Λίγο πριν μπει στον χώρο αυτών όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έγινε «στόχος» φραστικής επίθεσης από φίλο της γηπεδούχου ομάδος. Πιο συγκεκριμένα και πριν ο Έλληνας τεχνικός μπει στη φυσούνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άκουσε να τον βρίζουν, κοντοστάθηκε, ζήτησε τα… ρέστα όμως το όποιο θέμα δημιουργήθηκε, έληξε γρήγορα με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχο περιστατικό με κόσμο γύρω από τη φυσούνα, είχε γίνει και πριν 1μιση χρόνο στο ίδιο γήπεδο με «πρωταγωνιστή» και πάλι τον coach B. Κάτι που είχε εκνευρίσει τον Έλληνα προπονητή τότε, αποχωρώντας χωρίς να κάνει δηλώσεις στη δημόσια τηλεόραση και χωρίς να παρευρεθεί στη Συνέντευξη Τύπου. Ήταν μετά τη λήξη του Game 2 των ημιτελικών, όπου οι Πειραιώτες πήραν την πρόκριση.

Την 14η του Δεκέμβρη του 2025 και στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 208 παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, πιάνοντας τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη.