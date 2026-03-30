Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά και ο Γιώργος Αγγελόπουλος υποδέχτηκαν την αποστολή της ομάδας τους, μετά τη νίκη στο Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε το μεγάλο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό (30/03, 94-101).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σε ένα εξαιρετικό βράδυ και πετούσαν «φωτιές» στην επίθεσή τους. Σε μία νίκη που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όμως, συνέχισε το αήττητο σερί που έχει «χτιστεί» για τους Πειραιώτες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αρκετοί φίλοι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα πήγαν στο ΣΕΦ για να υποδεχτούν όλη την αποστολή.

Το ίδιο έκανε και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, που δήλωσε «παρών», μετά τη νίκη στο Telekom Center Athens.

Οι φίλοι των Πειραιωτών ζήτησαν το ευρωπαϊκό, ενώ πανηγύρισαν για λίγη ώρα με τους παίκτες της ομάδας τους, μέχρι που ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν όλοι από το γήπεδο.

