Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικίνα, ανατρέποντας τα δεδομένα των τελευταίων ωρών. Ποια η διάρκεια του συμβολαίου του;

Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες έδειχνε να απομακρύνεται από την περίπτωση του Γάλλου γκαρντ, ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Φρανκ Ντιλικίνα.

Οι Πειραιώτες αναζητούσαν ενίσχυση στη θέση των γκαρντ και έτσι, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του, μέχρι πρότινος, παίκτη της Παρτιζάν.

Την περασμένη περίοδο, στη Euroleague, ο Ντιλικίνα μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, με 1,7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 19:54 λεπτά, που πατούσε στο παρκέ.

Η διάρκεια του συμβολαίου

Ο Ολυμπιακός, μέσα από την επίσημη ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό και το διάστημα που θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Γάλλος γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο γεννηθείς το 1998, με υψος 1.94μ. γκαρντ, θα παραμείνει στο Λιμάνι του Πειραιά, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.

✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.



——————————————————



✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)».