Ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός πως τις τελευταίες ώρες έδειχνε να απομακρύνεται από την περίπτωση του Γάλλου γκαρντ, ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Φρανκ Ντιλικίνα.
Οι Πειραιώτες αναζητούσαν ενίσχυση στη θέση των γκαρντ και έτσι, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του, μέχρι πρότινος, παίκτη της Παρτιζάν.
Την περασμένη περίοδο, στη Euroleague, ο Ντιλικίνα μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, με 1,7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 19:54 λεπτά, που πατούσε στο παρκέ.
Η διάρκεια του συμβολαίου
Ο Ολυμπιακός, μέσα από την επίσημη ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό και το διάστημα που θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Γάλλος γκαρντ.
Συγκεκριμένα, ο γεννηθείς το 1998, με υψος 1.94μ. γκαρντ, θα παραμείνει στο Λιμάνι του Πειραιά, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.
Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.
Το who is whο
Όνομα: Frank Ntilikina
Γεννήθηκε: 28/07/1998
Υπηκοότητα: Γαλλία
Ύψος: 1.94μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
2015–2017 SIG Strasbourg
2017–2021 New York Knicks
2021–2023 Dallas Mavericks
2023–2024 Charlotte Hornets
2024–2025 Partizan
Οι περσινοί αριθμοί του…
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συλλογικό επίπεδο
Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό επίπεδο
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)
Σε ατομικό επίπεδο
Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)».