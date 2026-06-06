Στον Ηρακλή συνεχίζουν τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, έχοντας κυκλώσει το όνομα του Δημήτρη Μωραϊτη. Ποια η επιθυμία του παίκτη που ανήκει στον Παναθηναϊκό;

Στον μπασκετικό Ηρακλή πατούν γερά στα πόδια τους, επιλέγοντας τη στρατηγική βήμα-βήμα και τη σταθερότητα. Η επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία και η παραμονή της σε αυτήν με συνέπεια και σταδιακά βήματα ανόδου στην κατάταξη αποτελεί αυτοσκοπός. Και σε αυτό το τέμπο κινούνται.

Με τον Ζόραν Λούκιτς – και ομοσπονδιακός προπονητής στη Ρωσία μεταξύ άλλων όπου βρίσκεται αυτήν την περίοδο κάνοντας προπόνηση με τους διεθνείς – στο τιμόνι και τη νέα σεζόν, στον Ηρακλή «τρέχουν» περιπτώσεις παικτών ξένων αλλά και Ελλήνων, ποντάροντας και στο δέλεαρ της συμμετοχής στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Μία από τις σημαντικές υποθέσεις του καλοκαιριού είναι και αυτή του Δημήτρη Μωραϊτη. Η κατάσταση στην Ελλάδα με τους κανονισμούς περιορισμού της συμμετοχής των ξένων, καθιστά περιζήτητους τους Έλληνες. Πολλώ δε μάλλον εκείνους που αποδεδειγμένα μπορούν να προσφέρουν στο ρόστερ μιας ομάδας έχοντας σημαντικό ρόλο. Και ο Δημήτρης Μωραΐτης είναι ξεκάθαρα ένας τέτοιος για την πλειοψηφία των ομάδων.

Ο 27χρονος πόιντ γκαρντ πραγματοποίησε μία αρκετά γεμάτη σεζόν με τον «Γηραιό» σημειώνοντας σχεδόν 10 πόντους, 5,3 ασίστ, 3.5 ριμπάουντ και 1,8 κλεψίματα ανά παιχνίδι στη Stoiximan GBL της περιόδου 2025-26.

Ως αρχηγός των Θεσσαλονικέων, έμενε στο παρκέ για 27:21, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου και όλων στον Ηρακλή. Και κάπου εκεί αρχίζει η συζήτηση για το μέλλον του.

Στον Ηρακλή φυσικά και θέλουν να κρακτήσουν με κάθε τρόπο (ως δανεικό ή ελεύθερο) τον Μωραΐτη στις τάξεις τους σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr κάτι που αποτελεί επιθυμία και του ίδιου, πλην όμως αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Αφού δεν περνάει από το χέρι τους.

Ο παίκτης ανήκει στον Παναθηναϊκό αφού υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2028 πριν δοθεί δανεικός στον «Γηραιό». Και για το μέλλον του, θα αποφασίσει ο προπονητής των πρασίνων τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όποιος κι αν είναι αυτός, με τον Αταμάν να δεσμεύεται για την ώρα με συμβόλαιο.

Ο παίκτης θα ήθελε να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που να τον πιστεύουν και να έχει παιχνίδια και λεπτά στα πόδια του. Αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ που είναι ο Παναθηναϊκός, πράγμα δύσκολο να αποτελέσει μέλος του ροτέισον με τέτοια κοσμοσυρροή στα γκαρντ, τότε θα ήθελε να παραμείνει στον Ηρακλή. Με τον οποίο υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο λόγω και του πατέρα του.

Έλληνες σαν τον Μωραΐτη δεν υπάρχουν πολλοί. Και γι’ αυτό στον Ηρακλή είναι διατεθειμένοι να περιμένουν τις εξελίξεις που θα τρέξουν μετά το πέρας των Τελικών και φυσικά της διαλεύκανσης στο θέμα του προπονητή στο «τριφύλλι».